La residenza di Sam Altman, CEO di OpenAI, a San Francisco è stata presa di mira per la seconda volta in due giorni. Dopo il lancio di una molotov, ignoti hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro la villa. Due persone sono state arrestate. L'incidente segue le tensioni legate allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Prima una molotov, poi colpi d'arma da fuoco. La residenza di San Francisco di Sam Altman , CEO di OpenAI, è stata presa di mira per la seconda volta in meno di 48 ore, con la polizia che ha proceduto all'arresto di due individui, un uomo e una donna. L'incidente più recente si è verificato domenica mattina presto. Un'autovettura Honda, parcheggiata nelle immediate vicinanze della villa da 27 milioni di dollari di Altman, situata nel quartiere di Russian Hill, si è fermata davanti all'abitazione. Dal finestrino lato passeggero sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Un addetto alla sicurezza, uditi gli spari, ha avvistato l'auto che si allontanava. Grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno registrato la targa del veicolo, la polizia è riuscita a identificare e arrestare Amanda Tom, 25 anni, e Muhamad Tarik Hussein, 23 anni, accusati di aver sparato colpi d'arma da fuoco in modo negligente.

La polizia di San Francisco, confermando che l'auto appartiene alla donna, ha sequestrato tre armi da fuoco a seguito di un mandato di perquisizione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito, né è stato specificato se i colpi fossero diretti contro Altman o la sua residenza, come riportato dai media locali. L'episodio segue l'arresto di Daniel Alejandro Moreno-Gama, 20 anni, accusato di aver lanciato una bomba molotov contro la casa di Altman venerdì mattina, poco prima delle 4 del mattino. Moreno-Gama, secondo le indagini, avrebbe poi minacciato di incendiare la sede centrale di OpenAI, situata in Third Street, a Mission Bay, dove è stato arrestato.

Attualmente deve rispondere a una serie di gravi accuse, tra cui tentato omicidio e incendio doloso. Dalle indagini è emerso che Moreno-Gama aveva pubblicato diversi post sui social media, esprimendo le sue preoccupazioni sull'intelligenza artificiale (IA), descritta come un rischio esistenziale per l'umanità. Sosteneva che le macchine dotate di IA non sarebbero allineate con gli interessi umani e che gli oligarchi tecnologici sarebbero privi di una solida base morale. In un post sul suo blog pubblicato venerdì, a seguito dell'attacco, Altman ha suggerito che l'incidente potesse essere collegato alle tensioni e ai dibattiti sull'IA. Ha invitato a moderare la retorica e le tattiche utilizzate, auspicando meno azioni violente. 'Mentre affrontiamo il tema, dovremmo stemperare retorica e tattiche, cercando di avere meno esplosioni in meno abitazioni sia in senso figurato sia letterale', ha scritto il CEO di OpenAI, con la speranza che ciò scoraggi atti simili.

La situazione solleva interrogativi sulla sicurezza dei leader tecnologici e sul clima di tensione legato allo sviluppo dell'IA. L'escalation degli attacchi contro la residenza di Altman evidenzia una crescente preoccupazione nei confronti dell'IA e dei suoi potenziali impatti. La combinazione di attacchi fisici, come il lancio della molotov e gli spari, e le minacce espresse online, suggerisce un profondo malcontento e una forte opposizione nei confronti dello sviluppo e dell'implementazione dell'IA.

Le indagini in corso dovranno chiarire le motivazioni precise degli aggressori e se vi siano connessioni tra i diversi incidenti. Le autorità stanno prendendo molto sul serio questi crimini, come sottolineato dal capo della polizia, Derrick Lew, che ha affermato che i responsabili saranno arrestati e perseguiti con il massimo rigore previsto dalla legge. La comunità tecnologica e le autorità competenti dovranno collaborare per garantire la sicurezza dei suoi leader e per affrontare le preoccupazioni e le paure legate all'IA in modo costruttivo e pacifico. Questo caso mette in luce la necessità di un dialogo aperto e trasparente sullo sviluppo dell'IA, per prevenire futuri atti di violenza e per garantire che i benefici dell'IA siano condivisi da tutti.





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