Attacchi a South Pars: Israele e Usa colpiscono il cuore dell'Iran, ucciso un altro comandante

L'Iran è sotto attacco. Nuovi raid israeliani e statunitensi prendono di mira il complesso petrolchimico di South Pars e altre infrastrutture chiave. Ucciso il comandante dell'Intelligence delle Guardie della Rivoluzione, cresce la tensione. Netanyahu parla di 'pulizie', mentre l'Iran promette vendetta. La situazione si aggrava con la perdita di figure chiave del regime.

Il più grande complesso petrolchimico iraniano di South Pars , già colpito in precedenza, è stato nuovamente preso di mira in meno di un mese, in un'escalation di attacchi attribuiti a Israele e, presumibilmente, agli Stati Uniti . Questi raid hanno inferto un altro duro colpo al regime degli ayatollah, culminato nella morte del comandante dell'Intelligence delle Guardie della Rivoluzione, Majid Khademi.

L'annuncio del 'martirio' di Khademi è stato dato dai pasdaran, che hanno giurato vendetta, mentre Israele ha rivendicato l'uccisione di Asghar Bagheri, comandante delle operazioni speciali delle forze Quds, il braccio operativo all'estero delle Guardie Rivoluzionarie. \Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, con toni duri e dichiarazioni esplicite, ha affermato che le operazioni mirate puntano a 'smantellare sistematicamente la macchina finanziaria delle Guardie Rivoluzionarie'. Ha dichiarato che 'stiamo distruggendo fabbriche, eliminando agenti e continuiamo a eliminare alti funzionari', definendo l'azione come una 'pulizia per la Pasqua ebraica'. Nel frattempo, Mojtaba Khamenei, figlio dell'ex Guida Suprema, sebbene rimanendo nascosto dopo la scomparsa del padre, ha diffuso un messaggio in cui afferma che gli omicidi non intaccheranno la causa rivoluzionaria. La situazione è resa ancora più complessa dalla perdita di numerosi alti funzionari iraniani, inclusi leader militari e politici di spicco, durante la recente ondata di attacchi. La profondità di questa crisi si estende a varie sfere, dalla leadership militare e politica alla capacità economica del paese, creando un'instabilità senza precedenti. \L'offensiva congiunta israelo-americana ha colpito duramente, non solo impianti petrolchimici cruciali come quello di South Pars, ma anche altre infrastrutture strategiche. L'attacco a South Pars, il più grande giacimento di gas al mondo, e a un altro impianto vicino a Shiraz, punta a destabilizzare l'economia iraniana, in particolare le sue risorse energetiche. L'attacco all'Università Sharif di Teheran, rinomata istituzione scientifica, indica un'ulteriore volontà di colpire le fondamenta del progresso scientifico iraniano. L'elenco delle vittime include personalità di spicco e la risposta iraniana, per ora contenuta, potrebbe evolversi in una spirale di violenza, con implicazioni geopolitiche significative. Le perdite umane, comprendenti civili tra cui bambini, sottolineano la gravità della situazione e l'alto prezzo pagato dalla popolazione iraniana. Le recenti azioni militari, quindi, non solo destabilizzano il governo iraniano ma hanno anche un impatto diretto sulla vita quotidiana dei suoi cittadini





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