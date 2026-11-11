Attacchi aerei israeliani in Gaza: tre morti e distruzione a Gaza City

Due fratelli tra le vittime nell'attacco aereo israeliano a Gaza City, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le cause del conflitto sono attribuite alla continua mancanza di progressi nella ricostruzione di Gaza.

L'attacco aereo israeliano martedì sulla Striscia di Gaza ha lasciato tre palestinesi morti, tra cui due fratelli, nelle città di Gaza e Sheikh Radwan.

La carneficina in Gaza. Chi sono i morti.

Secondo le autorità sanitarie locali, un hombre è rimasto ucciso quando attacchi aerei israeliani hanno colpito il tetto di un edificio residenziale nella città di Gaza.

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Un altro attacco aereo nella vicina area di Sheikh Radwan ha ucciso i due fratelli Mahmoud e Jamil Al-Absi, residenti in una tenda che ospitava sfollati.

Il conflitto e l'aggravarsi delle condizioni in Gaza.

Il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti lo scorso anno ha lasciato le due parti senza raggiungere un accordo sui termini per il disarmo di Hamas o per il ritiro delle truppe israeliane che controllano circa due terzi del territorio.

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Nel quartiere di Sabra, a Gaza City, la gente ha ispezionato il sito di una fonderia di metalli e le tende vicine in seguito all'attacco aereo martedì che ha causato la morte di tre persone e ha distrutto alcuni abitati.

Il commento di Israele.

I militari israeliani hanno affermato di aver colpito militanti definiti terroristi in entrambe le zone, senza fornire ulteriori dettagli sulla carneficina a Gaza.

Tuttavia, la mancanza di accordi sulla ricostruzione di Gaza e sulla risoluzione del conflitto tra le parti ha portato a un esito drammatico in cui la carneficina in Gaza è aumentata.

Puntuali le accuse.

Gaza City ha continuato ad accusare Israele di cercare di minare gli accordi di cessate il fuoco, accusazione che Israele nega, ma Israele si riferisce a Hamas di riorganizzarsi e rifornire il proprio arsenale.

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I negoziatori si sono incontrati in passato su questi temi, ma le condizioni sono sempre rimaste complesse.