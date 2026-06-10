Attacchi aerei pakistani in Afghanistan: 13 morti, inclusi 11 bambini

Almeno 13 persone sono state uccise in attacchi aerei pakistani in tre province afghane. I talebani denunciano la gravità dell'azione, mentre il Pakistan difende la legittimità degli attacchi contro militanti.

Almeno tredici persone, tra cui undici bambini, sono state uccise dopo che l'esercito pakistano ha lanciato attacchi aerei in tre province afghane. Lo ha dichiarato mercoledì il portavoce dei talebani afghani Zabihullah Mujahid, aggiungendo che almeno altre quattordici persone, tutte donne e bambini, sono rimaste ferite.

Gli attacchi di Islamabad hanno violato lo spazio aereo dell'Afghanistan e bombardato case civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questo episodio segna un rinnovamento del conflitto tra i due Paesi, che quest'anno ha già causato centinaia di vittime.

Non c'è stato alcun commento immediato da parte dell'esercito o del governo pakistano, ma fonti della sicurezza hanno riferito a Reuters che Islamabad ha preso di mira quelli che ha definito covi e altre strutture di militanti pakistani che li userebbero per attaccare il Pakistan. Le accuse reciproche tra Islamabad e Kabul non sono una novità. Il Pakistan ha spesso accusato l'Afghanistan di ospitare militanti che tramano attacchi in territorio pakistano, in particolare da gruppi come Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

I talebani afghani hanno respinto queste accuse, sostenendo che il problema della militanza in Pakistan è una questione interna e che il governo afghano non offre rifugio a gruppi estremisti. La rinnovata violenza minaccia di rompere una lunga tregua nei combattimenti tra Pakistan e Afghanistan, due Paesi un tempo alleati ma ora trasformati in nemici. A febbraio, le due nazioni hanno combattuto la loro peggiore battaglia in anni, con scontri armati lungo il confine conteso.

A marzo, con la mediazione della Cina, è stato concordato un fragile cessate il fuoco, ma gli ultimi attacchi aerei rischiano di far precipitare nuovamente la situazione. Le conseguenze umanitarie sono devastanti. Le province colpite, in particolare Kunar e Paktika, sono già tra le più povere e instabili dell'Afghanistan. Gli attacchi hanno colpito abitazioni civili, causando vittime tra bambini e donne, un fatto che ha suscitato forti condanne da parte della comunità internazionale.

Organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto un'indagine indipendente. Nel frattempo, la popolazione locale vive nel terrore di nuove incursioni. Il confine tra Pakistan e Afghanistan è da decenni una zona di conflitto, con incursioni di droni e operazioni militari che spesso causano vittime civili. La mancanza di un dialogo efficace tra i due governi alimenta un ciclo di violenza difficile da spezzare.

La Cina, che ha interesse alla stabilità regionale, potrebbe giocare un ruolo chiave come mediatore, ma finora i tentativi di pace non hanno portato risultati duraturi. L'Onu ha espresso preoccupazione e invita entrambe le parti alla moderazione. La situazione rimane tesa, con il rischio concreto di un'escalation militare su larga scala





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