Attacchi con droni a tre petroliere nel Mar Nero vicino alla Turchia

Tre petroliere sono state attaccate da droni nel Mar Nero al largo della costa turca. Le navi, in zavorra, erano di bandiera palauana e sierraleonese. Nessuna rivendicazione immediata. Il ministero turco non commenta per la festività dell'Eid.

Un nuovo episodio di tensione nel Mar Nero ha scosso la comunità marittima internazionale. Giovedì scorso, tre petroliere sono state oggetto di attacchi con droni mentre navigavano al largo della costa settentrionale della Turchia , secondo quanto riferito dall'agenzia marittima Tribeca.

L'incidente ha coinvolto la petroliera James II, battente bandiera di Palau e in zavorra, che si trovava a circa 50 miglia nautiche (80 km) a nord della zona di Turkeli. Contemporaneamente, le petroliere Altura e Velora, entrambe battenti bandiera della Sierra Leone e anch'esse in zavorra, sono state colpite mentre effettuavano un'operazione di trasbordo tra navi in un'area vicina.

Immediatamente, le autorità turche hanno inviato unità di sicurezza costiera per prestare soccorso, e tutti i membri degli equipaggi sono stati dichiarati in buone condizioni di salute. Questo attacco rappresenta l'ultimo di una lunga serie di episodi che vedono coinvolte le infrastrutture navali nella regione del Mar Nero, teatro di frequenti scontri tra Russia e Ucraina da oltre quattro anni.

Dall'inizio dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, Mosca e Kiev hanno ripetutamente preso di mira porti e navi mercantili, interrompendo le rotte commerciali e mettendo a rischio la sicurezza della navigazione. La scelta di colpire petroliere in zavorra, cioè senza carico, potrebbe indicare un intento di dimostrare la capacità di attaccare obiettivi anche non direttamente legati al trasporto di merci strategiche, ma non si esclude che possa trattarsi di un errore di intelligence o di un bersaglio secondario.

Fino a questo momento, né Mosca né Kiev hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi, lasciando aperta la possibilità di una escalation non dichiarata. Il ministero dei trasporti turco, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a causa della festività dell'Eid al-Adha, che ha paralizzato le attività istituzionali nel paese.

Questo silenzio istituzionale ha alimentato speculazioni e preoccupazioni tra gli operatori marittimi, che temono un inasprimento delle ostilità in una delle rotte più trafficate per il commercio di grano e petrolio. La comunità internazionale osserva con apprensione, mentre si moltiplicano gli appelli per una de-escalation e per la protezione delle rotte commerciali vitali per l'economia globale.

L'incidente di giovedì potrebbe rappresentare un punto di svolta, spingendo le potenze regionali a rafforzare le misure di sicurezza e a riconsiderare le strategie di difesa nel Mar Nero





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