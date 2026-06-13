Un attacco con droni ucraini ha ucciso una persona e provocato un incendio in un terminal marittimo nel porto russo di Temryuk. La situazione nella regione è particolarmente tesa a causa della guerra in corso in Ucraina.

Gli attacchi con droni in Ucraina continuano a causare danni nella regione russa di Krasnodar . Secondo il governatore Veniamin Kondratiev, un attacco con droni ucraini ha ucciso una persona e provocato un incendio in un terminal marittimo nel porto russo di Temryuk .

Questo non è l'unico attacco subito da Temryuk, poiché a fine maggio la città era già stata presa di mira dai droni ucraini. I servizi di sicurezza di Kiev avevano dichiarato di aver colpito un terminale del gas in quella località.

Inoltre, un altro attacco sabato ha provocato un incendio in una zona industriale del distretto di Kotovo nella regione di Volgograd. Le autorità regionali hanno dichiarato che l'attacco è stato condotto da un drone ucraino e che l'incendio è stato causato da un missile.

Questo non è l'unico attacco subito dalla regione di Volgograd, poiché il 29 maggio la raffineria di petrolio di Volgograd, di proprietà di Lukoil, aveva sospeso la lavorazione del petrolio a seguito di un attacco con droni ucraini. La situazione nella regione è particolarmente tesa, poiché l'Ucraina continua a colpire le infrastrutture energetiche russe mentre i colloqui di pace per risolvere la guerra in Ucraina sono in fase di stallo.

Il governatore Veniamin Kondratiev ha dichiarato che la regione è pronta a fronteggiare eventuali altri attacchi, ma che la situazione è particolarmente difficile a causa della mancanza di risorse e della scarsa cooperazione tra le autorità locali e centrali. La regione di Krasnodar è una delle più colpite dalla guerra in Ucraina, poiché la città di Temryuk è stata presa di mira più volte dai droni ucraini.

La situazione è particolarmente difficile per la popolazione locale, che è costretta a vivere in condizioni di guerra e a subire le conseguenze degli attacchi. Il governatore Kondratiev ha dichiarato che la regione è pronta a fronteggiare eventuali altri attacchi, ma che la situazione è particolarmente difficile a causa della mancanza di risorse e della scarsa cooperazione tra le autorità locali e centrali.

La regione di Krasnodar è una delle più colpite dalla guerra in Ucraina, poiché la città di Temryuk è stata presa di mira più volte dai droni ucraini. La situazione è particolarmente difficile per la popolazione locale, che è costretta a vivere in condizioni di guerra e a subire le conseguenze degli attacchi.

Il governatore Kondratiev ha dichiarato che la regione è pronta a fronteggiare eventuali altri attacchi, ma che la situazione è particolarmente difficile a causa della mancanza di risorse e della scarsa cooperazione tra le autorità locali e centrali. La regione di Krasnodar è una delle più colpite dalla guerra in Ucraina, poiché la città di Temryuk è stata presa di mira più volte dai droni ucraini.

La situazione è particolarmente difficile per la popolazione locale, che è costretta a vivere in condizioni di guerra e a subire le conseguenze degli attacchi. Il governatore Kondratiev ha dichiarato che la regione è pronta a fronteggiare eventuali altri attacchi, ma che la situazione è particolarmente difficile a causa della mancanza di risorse e della scarsa cooperazione tra le autorità locali e centrali





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