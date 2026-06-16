Attacchi con droni israeliani nel sud del Libano: quattro morti e diversi feriti

L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta che attacchi con droni israeliani hanno colpito tre veicoli nel sud del Libano, uccidendo almeno quattro persone e ferendone altre. Uno degli attacchi è stato definito a doppio colpo, con un secondo drone che ha colpito i soccorritori riuniti dopo il primo impatto. Non ci sono state dichiarazioni immediate da parte dell'esercito israeliano.

L'agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito che nella giornata di martedì sono stati compiuti attacchi con droni israeliani nel sud del Libano , con obiettivo tre veicoli.

I raid hanno causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di altre. Uno degli attacchi, definito a doppio colpo, ha colpito un'auto nel villaggio di Mayfadoun: dopo il primo missile, un secondo drone ha colpito il luogo dove si erano radunati dei soccorritori e curiosi, provocando altre vittime. Un secondo attacco con droni ha preso di mira la città di Shoukin, causando la morte di due persone.

Le forze di difesa israeliane non hanno rilasciato commenti immediati riguardo a questi episodi. Gli incidenti avvengono in un contesto di tensioni ricorrenti al confine tra Israele e Libano, con il gruppo armato Hezbollah che opera dalla parte libanese. Questo episodio si inserisce nella più ampia crisi regionale, con il conflitto in corso a Gaza che alimenta le ostilità transfrontaliere. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l'escalation, temendo un allargamento del conflitto.

Le autorità libanesi denunciano ripetutamente violazioni dello spazio aereo da parte di Israele. La stampa internazionale documenta la continua attività dei droni israeliani in diverse aree del sud del Libano. Questi attacchi segnalano una pericolosa dinamica di rappresaglie, con vittime civili nel mirino. Le organizzazioni per i diritti umani ricordano l'obbligo di proteggere i non combattenti.

La guerra tra Israele e Hamas, iniziata dopo l'attacco del 7 ottobre, ha riacceso le tensioni con Hezbollah, che ha dichiarato la sua solidarietà al movimento palestinese. I combattimenti al confine israelo-libanese sono quasi quotidiani, con scambi di fuoco di artiglieria e missili. Le vittime di martedì aggiungono un nuovo capitolo tragico a questa lunga serie di scontri. La regione del Medio Oriente rimane estremamente volatile, con il rischio concreto di un conflitto più ampio.

La diplomazia internazionale fatica a contenere la crisi, mentre le popolazioni civili subiscono le conseguenze dell'escalation militare. Questo episodio sottolinea nuovamente la fragilità della sicurezza al confine nord di Israele e la difficoltà di mantenere un equilibrio che eviti una guerra totale





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