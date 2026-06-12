Attacchi con droni ucraini in Russia: un morto e 185 droni abbattuti in 12 ore

La Russia segnala un morto e un ferito in un attacco con droni nella regione di Bryansk, mentre il Ministero della Difesa annuncia l'abbattimento di 185 droni ucraini in 12 ore. Mosca rafforza la difesa aerea.

Il governatore della regione russa di Bryansk , al confine con l' Ucraina , ha dichiarato che un attacco con droni ucraini ha causato la morte di una persona e il ferimento di un'altra nella giornata di venerdì.

L'incidente è avvenuto in un villaggio vicino al confine, secondo quanto riferito da Yegor Kovalchuk, governatore della regione. Il quartier generale regionale, citato dalle agenzie di stampa russe, ha affermato che le unità di difesa aerea hanno distrutto 62 droni, senza specificare l'arco temporale dell'azione.

Questi eventi si inseriscono in una più ampia escalation di attacchi con droni da parte dell'Ucraina contro obiettivi russi, sia a medio che a lungo raggio, che hanno preso di mira principalmente siti legati all'industria petrolifera. Il Ministero della Difesa russo, in un post su Telegram, ha riferito che 185 droni sono stati intercettati tra le 8:00 e le 20:00 (05:00-17:00 GMT) in circa una dozzina di regioni, la maggior parte delle quali situate nella Russia centrale.

Questa ondata di attacchi rappresenta un'intensificazione della campagna ucraina, che mira a colpire infrastrutture critiche e a destabilizzare le retrovie russe. Le autorità locali hanno attivato protocolli di emergenza in diverse aree, mentre i residenti sono stati invitati a rimanere al chiuso e a segnalare eventuali detriti sospetti. Le forze di difesa aerea russe sono state messe in stato di massima allerta, e sono state dispiegate risorse aggiuntive per proteggere le aree urbane e industriali.

Il sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin, ha rilasciato una lunga serie di dichiarazioni su Telegram nel corso della giornata, riferendo che i droni diretti verso la capitale russa erano stati abbattuti e che gli specialisti stavano esaminando i frammenti a terra. Un conteggio non ufficiale delle agenzie di stampa russe ha mostrato che 27 di questi droni erano stati distrutti nel corso della giornata di venerdì.

La capitale, situata a circa 500 chilometri dal confine ucraino, è stata ripetutamente presa di mira negli ultimi mesi, sebbene la maggior parte degli attacchi sia stata neutralizzata prima di raggiungere il centro città. Le autorità di Mosca hanno rafforzato le misure di sicurezza, inclusi pattugliamenti aggiuntivi e l'installazione di sistemi di difesa aerea supplementari. Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l'escalation del conflitto, che sembra allontanare ulteriormente le prospettive di un cessate il fuoco.

L'Ucraina ha giustificato gli attacchi come risposta ai bombardamenti russi sulle sue infrastrutture energetiche e civili, mentre la Russia ha promesso ritorsioni e ha accusato Kiev di atti di terrorismo. La situazione resta fluida, con entrambe le parti che continuano a lanciare operazioni offensive. Gli esperti militari sottolineano che l'uso massiccio di droni da parte dell'Ucraina rappresenta un cambiamento strategico significativo, consentendo a Kiev di colpire in profondità senza mettere a rischio i propri piloti.

Tuttavia, la capacità russa di abbattere un numero elevato di droni dimostra anche l'efficacia delle sue difese aeree. Il conflitto, ormai giunto al suo terzo anno, non mostra segni di de-escalation, e gli attacchi di venerdì potrebbero preludere a nuove offensive su larga scala. Le popolazioni civili in entrambi i paesi continuano a subire le conseguenze della guerra, con morti, feriti e danni materiali che si accumulano giorno dopo giorno.

La comunità internazionale, pur condannando le violenze, appare divisa sulle modalità per porre fine al conflitto, mentre gli sforzi diplomatici rimangono in stallo. In questo contesto, ogni nuovo attacco rischia di allargare ulteriormente il conflitto e di rendere sempre più difficile una soluzione pacifica





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