Hacker filorussi attaccano impianti refrigerazione Coop e supermercati Europa. Acn verifica vulnerabilità Danfoss e Dixell dopo incidenti Italia e Svezia.

Due gruppi hacker filorussi, Noname057(16) e Z-Pentest, hanno rivendicato attacchi informatici agli impianti di refrigerazione commerciale in vari Paesi europei, tra cui l'Italia. La rivendicazione è stata diffusa in un video sui social media e successivamente rilanciata dal Tg1, dove i responsabili indicano come obiettivi specifici le apparecchiature Danfoss e i sistemi Dixell Web.

Cyberattacchi e sistemi di controllo

Secondo quanto dichiarato dai gruppi, le violazioni hanno sfruttato funzionalità già integrate nei sistemi di controllo, evitando l'uso di malware. Nel video, i sospetti affermano di aver agito in centinaia di località europee e di poter accedere a reti idriche, centrali elettriche, depositi alimentari e strutture industriali.

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Il meccanismo d'azione prevede che i pannelli di gestione siano spesso collegati alla rete, permettendo ai tecnici di monitorare le temperature a distanza. Gli aggressori hanno modificato le impostazioni, avviando lo sbrinamento o disattivando gli allarmi. Questo ha causato un aumento della temperatura, passando inizialmente inosservato e compromettendo la conservazione di carne, pesce e latticini.

Impatto su Coop e retailer italiani

Lo studio di Naomi Watts e Niecy Nash-Betts sull'equità di genere a Hollywood non è l'unico tema d'interesse, ma il cybercrime rappresenta una minaccia attuale. In Italia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e la Polizia Postale stanno verificando i collegamenti tra i casi nazionali e quelli europei. Palazzo Chigi riferisce che gli attacchi hanno interessato pochi esercizi commerciali, creando un precedente allarmante.

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Il direttore generale di Radenza, Giuseppe Spadaro, ha confermato attacchi ai banchi frigoriferi di almeno quattro supermercati a marchio Coop in Sicilia, con tre negozi a Catania e uno a Palermo. La proprietà ha gestito i danni circoscrivendo il problema, mentre Coop ha specificato che i punti vendita gestiti direttamente non hanno registrato anomalie.

Estensione del danno internazionale

L'ondata di attacchi del 2 novembre ha colpito operatori in Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia, Finlandia e Svezia. In Svezia, i congelatori della catena Ica hanno raggiunto i 50 gradi, costringendo allo scarto della merce. Anche Coop svedese e la catena belga Carrefour, con 15 punti vendita coinvolti, hanno subito disagi significativi.

Delhaize ha riscontrato anomalie in decine di supermercati tra Belgio e Lussemburgo, mentre in Irlanda 13 negozi SuperValu hanno ritirato prodotti per precauzione. Anche i negozi Decò in Sicilia hanno riportato anomalie, confermate dalla proprietà. Resta da chiarire se questi episodi siano riconducibili agli stessi gruppi filorussi o ad altre entità.

Prevenzione e raccomandazioni Acn

Dopo gli episodi francesi di ottobre, il Csirt Italia dell'Acn ha individuato come punti deboli i software obsoleti, i pannelli di amministrazione raggiungibili da Internet e le autenticazioni insufficienti. L'Agenzia ha sollecitato supermercati e aziende di logistica a verificare con urgenza l'accessibilità degli impianti di teleassistenza.

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Le misure di sicurezza raccomandate includono la separazione dei sistemi frigoriferi dalle reti aziendali, l'autenticazione a più fattori per gli accessi remoti e l'aggiornamento continuo dei dispositivi. Il monitoraggio costante di temperature, cicli di sbrinamento e allarmi risulta fondamentale per prevenire futuri danni alle forniture alimentari.