Gli attacchi aerei ucraini hanno tagliato del 45% la capacità di lavorazione del greggio in Russia dal 20 ottobre, con 15 delle 35 raffinerie principali fuori uso.

Le stime di due fonti del settore energetico indicano che gli attacchi con droni ucraini hanno ridotto i volumi complessivi di lavorazione del greggio nelle raffinerie russe del 45% dalla fine di ottobre. Questa drastica diminuzione avviene mentre Kiev intensifica le operazioni mirate contro le infrastrutture energetiche russe per indebolire lo sforzo bellico. La capacità di raffinazione del paese è stata colpita in modo significativo, con un calo immediato nei volumi processati e un impatto diretto sulla catena di approvvigionamento globale.

Come funzionano i tagli alla produzione di petrolio

I dati forniti dalle fonti specializzate rivelano che i volumi giornalieri di lavorazione del greggio sono scesi a circa 400.000 tonnellate metriche al giorno, equivalenti a circa 3 milioni di barili. Questo livello si contrappone ai oltre 700.000 tonnellate metriche registrate alla fine di ottobre. La capacità nominale complessiva delle raffinerie russe colpite dagli attacchi dalla fine di ottobre ammonta a circa 500.000 tonnellate al giorno. Tale cifra corrisponde a circa il 54% della capacità totale di raffinazione primaria del paese, stimata in 930.000 tonnellate al giorno.

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Nonostante la riduzione graduale della capacità operativa, le stime mostrano che i volumi medi di lavorazione del greggio a novembre restano sopra le 500.000 tonnellate al giorno. Questo livello si colloca tra il 5% e il 10% al di sotto dei valori registrati a settembre e ottobre. Le raffinerie principali colpite includono impianti nelle regioni di Ryazan, Yaroslavl, Kirishi e nella regione del Volga. Il numero di impianti che hanno interrotto o bloccato le operazioni è salito a 15 su 35 raffinerie principali, rispetto alle 9 rilevate a metà della settimana precedente.

Posizioni dei leader e escalation bellica

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina il 10 ottobre. Né Mosca né Kiev hanno riconosciuto di aver accettato tale accordo e gli attacchi hanno continuato a verificarsi. Gli attacchi ucraini si sono effettivamente attenuati per circa due settimane dopo l'annuncio. Da allora, tuttavia, la guerra si è intensificata notevolmente. Gli attacchi con droni ucraini sono aumentati in termini di portata e frequenza, paralleli all'escalation dei droni e dei missili russi.

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Questa settimana l'Ucraina ha colpito un ponte di importanza strategica e ha preso di mira diverse raffinerie di petrolio. Secondo i dati diffusi lunedì dal ministero della Difesa russo, questa operazione rappresenta il più grande attacco notturno con droni contro la Russia dall'inizio della guerra nel 2022. Seguendo quasi attacchi quotidiani con droni negli ultimi 20 giorni, la Russia ha perso una porzione significativa della sua capacità di produzione energetica interna.

Impatto sui mercati e forniture di gasolio

La Russia sta già affrontando una carenza di carburante a livello nazionale in alcune regioni a causa della riduzione della raffinazione. Inoltre, il paese registra una capacità di esportazione limitata dovuta ai devastanti attacchi ucraini ai porti marittimi. La riduzione della raffinazione potrebbe creare tensioni sui mercati globali del carburante, alterando l'offerta disponibile per i consumatori internazionali. Questo scenario complica la posizione della Russia nei negoziati energetici mondiali.

La situazione compromette inoltre la capacità della Russia di onorare un accordo specifico per l'esportazione di gasolio negli Stati Uniti. La combinazione di danni alle infrastrutture e alle capacità logistiche sta erodendo la resilienza del settore energetico russo. L'incapacità di mantenere i volumi di produzione precedenti potrebbe avere ripercussioni durature sulle economie sia locali che globali legate ai combustibili fossili. Le risorse impiegate per la difesa e la riparazione degli impianti sottraggono capitale agli investimenti produttivi necessari per il recupero.