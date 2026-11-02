Attacchi hacker a catene di supermercati europei: sabotaggio frigoriferi e spreco cibo

Hacker hanno manipolato i sistemi di refrigerazione di supermercati in Belgio, Svezia, Irlanda e altri paesi, causando sprechi massicci e chiusure temporanee di punti vendita in tutta Europa.

Un'ondata coordinata di attacchi informatici ha colpito le infrastrutture di refrigerazione di importanti catene di supermercati in diversi paesi europei, causando gravi disagi alla distribuzione alimentare e ingenti perdite economiche. Gli hacker hanno avuto accesso remoto ai sistemi di controllo delle temperature, modificandoli in modo da far salire i gradi nei frigoriferi e nei congelatori fino a 50 gradi centigradi. Questa manomissione tecnica ha portato all'inevitabile deterioramento delle merci deperibili, costringendo le aziende a gettare tonnellate di cibo ancora commercializzabile.

Le conseguenze immediate hanno visto centinaia di negozi in Europa costretti a chiudere temporaneamente le proprie attività per effettuare verifiche di sicurezza e sostituire le merci compromesse. L'epicentro del fenomeno sembra essere il Belgio, dove una quarantina di punti vendita della catena Delhaize sono risultati colpiti. Anche il concorrente Carrefour ha denunciato sabotaggi simili in 15 negozi del suo network. Secondo l'agenzia AFP, anche altri retailer come Colruyt e Intermarché, che erano già stati sotto i riflettori per problemi tecnici avvenuti nelle settimane precedenti, hanno riportato anomalie significative nei loro impianti di conservazione.

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Il fenomeno si è esteso rapidamente oltre i confini nazionali, colpendo la Svezia, uno dei mercati della grande distribuzione più strutturati del continente. La catena Ica, che detiene circa il 33% della quota di mercato svedese, ha denunciato che diverse filiali sono state bersaglio di un attacco informatico durante la notte. La regolazione remota delle temperature ha raggiunto livelli critici, con picchi di 50 gradi. Parallelamente, il quotidiano svedese Aftonbladet ha riportato che anche diverse strutture della catena Coop sono state coinvolte nelle anomalie operative, confermando la portata settoriale del rischio.

Nell'Irlanda, i sistemi di 13 supermercati SuperValu sono risultati compromessi, mentre nei Paesi Bassi, secondo l'emittente pubblica Nos, i grandi marchi della distribuzione sembrano essere stati risparmiati. Nei Paesi Bassi, i colpi hanno colpito soprattutto piccole aziende e negozi di quartiere, dimostrando che la minaccia non distingue tra grandi catene e realtà locali. Anche l'Estonia risulta tra le vittime delle manomissioni ai frigoriferi da remoto. Jann Mutso, responsabile di Kitman Coldtech, azienda produttrice e distributrice di tecnologie per la refrigerazione, ha dichiarato al media estone Err che uno dei suoi clienti è stato attaccato e che si sono verificati anche altri episodi.

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La responsabile della comunicazione di Selver, Mariann Järvela, ha confermato che l'attacco ha interessato un punto vendita del gruppo. La Finlandia potrebbe essere finita nel mirino degli hacker, poiché ieri sera in alcuni negozi K-store sono state riscontrate anomalie di temperatura negli impianti di refrigerazione. Petri Käyhkö, responsabile della sicurezza di Kesko, ha dichiarato al quotidiano Helsingin Sanomat che l'azienda sta indagando sulle cause del problema e, al momento, non può escludere un'interferenza attraverso la rete informatica. Le modalità e la tempistica sono molto simili a quelle registrate negli altri sei paesi europei.

Anche il grande magazzino Ikea a Mons, in Belgio, figura tra gli obiettivi. Come riporta il Guardian, il colosso svedese dell'arredamento ha dovuto rimuovere precauzionalmente alcuni prodotti alimentari dai frigoriferi. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che non possono escludere che altre sedi possano essere state coinvolte, mentre proseguiamo con le nostre indagini. La novità degli attacchi più recenti è il passaggio dalla compromissione dei dati all'alterazione di infrastrutture fisiche, dai magazzini ai sistemi di refrigerazione, un'evoluzione che alimenta i timori per la sicurezza delle filiere alimentari europee.

L'Unione europea ha affermato di essere a conoscenza di questi incidenti. Louise Bogey, portavoce della Commissione europea per l'Agricoltura, ha sottolineato che questi incidenti dimostrano che gli attacchi informatici possono interrompere i servizi, colpire le imprese e incidere direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini. L'UE dispone di diversi strumenti per rispondere a simili emergenze, tra cui il Cyber Resilience Act, il Cyber Solidity Act e la direttiva NIS2. Ci affidiamo a CYCLONe per il coordinamento e la condivisione delle informazioni, poiché diversi stati membri sono stati colpiti.

Negli ultimi anni la grande distribuzione organizzata è diventata un obiettivo sempre più frequente per gruppi criminali e attori ostili, consapevoli dell'impatto immediato che un blocco delle forniture alimentari può avere sulla popolazione. Già in precedenza alcune catene europee erano state costrette a sospendere temporaneamente vendite online, pagamenti elettronici e attività logistiche a causa di intrusioni nei sistemi informatici. La Commissione continuerà a collaborare con i governi nazionali per rafforzare la sicurezza informatica nell'Unione, riconoscendo la necessità di una difesa coordinata contro minacce ibride che mescolano cyberspazio e danni fisici diretti.