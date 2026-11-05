Attacchi hacker a Francia e Italia: rischio sangue e ospedali, allerta cibernetica

Hacker alterano temperature banchi frigo in Francia. Italia alza allerta: ACN consiglia misure per proteggere sangue e ospedali da minacce informatiche critiche.

Gli attacchi informatici contro le infrastrutture europee si intensificano, colpendo direttamente la catena di conservazione del sangue e dei prodotti farmaceutici. Una serie di cyber intrusioni ha compromesso i sistemi di refrigerazione in Francia, con conseguenze potenzialmente letali per i pazienti che dipendono da trasfusioni regolari. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha lanciato un nuovo monito urgente, estendendo l'allarme anche all'Italia per prevenire analoghi incidenti nel nostro Paese.

Dalla Francia all'Italia, il rischio è concreto

In Francia, hacker hanno manomesso la temperatura degli impianti in tre sedi regionali dell'Istituto Nazionale del Sangue (Efs). La temperatura è stata alterata drasticamente, passando da -30 a 110 gradi. Nonostante la gravità dell'attacco, l'Efs ha confermato che la sicurezza delle scorte è stata preservata grazie ai sistemi di monitoraggio e alle misure precauzionali attivate immediatamente. Il Ministero della Salute di Parigi ha dichiarato che non vi sono ripercussioni sanitarie per il momento, poiché il deterioramento biologico delle sacche di sangue è stato evitato.

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L'allarme sale nel sistema sanitario italiano

Anche in Italia, l'Agenzia per la Cybersecurity (ACN) ha emesso un avviso urgente invitando tutti i soggetti pubblici e privati ad adottare misure di verifica e mitigazione. Il Centro Nazionale Sangue, guidato da Luciana Teofili, ha chiesto alle strutture trasfusionali di mantenere la massima attenzione, verificando costantemente le temperature e adeguando le misure di sicurezza. La catena del freddo è sempre stata un aspetto critico, ma l'evento francese richiede un livello di vigilanza superiore sugli spazi freddi del sistema.

Impatto chirurgico e salvataggio di vite umane

Se i sistemi di refrigerazione venissero compromessi, le conseguenze sarebbero immediate e disastrose. Ogni componente del sangue ha una finestra termica vitale che non può essere violata senza causare il deterioramento biologico delle sacche. Questo scenario metterebbe in difficoltà l'attività chirurgica e di emergenza degli ospedali. I chirurghi non potrebbero eseguire molte operazioni, diventando difficile gestire i grandi traumi nei pronto soccorso e interrompendo le terapie salvavita per i pazienti con trasfusioni periodiche regolari.

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Nuove raccomandazioni per la protezione delle infrastrutture

L'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale raccomanda di agire su più fronti per proteggere le infrastrutture critiche. Le misure includono la verifica dell'esposizione su Internet, la segregazione delle reti, l'adozione di accessi remoti protetti e l'aggiornamento dei dispositivi. È fondamentale aggiornare anche le procedure di emergenza e continuità operativa. La raccomandazione si rivolge a tutti i settori, poiché le minacce informatiche non risparmiano nessun tipo di infrastruttura tecnologica critica nel paese.

Protezione dei sistemi industriali e di controllo

Il richiamo dell'ACN si estende a tutti i dispositivi connessi a supporto di processi industriali. Tra questi vi sono gli impianti di climatizzazione, le reti idriche, i sistemi di produzione di energia e gli apparati di videosorveglianza. Particolare attenzione deve essere dedicata ai sistemi di gestione, supervisione e controllo degli impianti da cui dipendono attività essenziali di refrigerazione e conservazione. Queste misure sono cruciali per garantire la sicurezza nazionale e la protezione della salute pubblica di fronte alle nuove minacce informatiche globali.