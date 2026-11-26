L'open source Artex permette agli hacker di violare reti in ore. FBI e Microsoft segnalano attacchi a finanza e semiconduttori, con costi per milioni di dollari.

Dall'agosto di quest'anno, un programma open source denominato Artex sta coordinando attacchi informatici automatizzati da parte di gruppi criminali in tutto il mondo. Questo software, progettato per gestire agenti di intelligenza artificiale, ha permesso ai malintenzionati di penetrare nelle reti aziendali con una rapidità straordinaria. In diverse occasioni documentate, l'intervallo temporale tra la selezione del bersaglio e l'ottenimento di pieni diritti di amministratore è stato inferiore a tre ore.

Le vittime di questa campagna di intrusioni comprendono un vasto spettro di settori strategici. Tra i soggetti colpiti figurano aziende operanti nei campi della finanza, della produzione di semiconduttori, dell'energia e della sanità. A queste si aggiungono istituzioni governative e strutture legate alla difesa nazionale di diversi paesi, che sono diventate obiettivi prioritari per gli aggressori digitali.

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Origini dello strumento Artex e diffusione dei cloni

Il codice sorgente di Artex è stato pubblicato su GitHub alla fine di luglio da un account identificato come Autumn-27. Il 8 ottobre, lo sviluppatore originale ha ammesso che il suo strumento era stato utilizzato da criminali, negando ogni responsabilità diretta per le azioni compiute e procedendo successivamente alla cancellazione del progetto. Tuttavia, data la natura clonabile del software, numerose copie di Artex continuano a circolare nel dark web.

La situazione è stata aggravata dalla presenza di versioni modificate e di un'edizione commerciale del programma, disponibili per chi dispone delle risorse necessarie. Questi strumenti si appoggiano a modelli di intelligenza artificiale già esistenti sul mercato, utilizzando tecnologie sviluppate da Anthropic, OpenAI, DeepSeek, GLM e Kimi. Questa accessibilità democratizza la capacità di condurre attacchi sofisticati, abbattendo le barriere tecniche tradizionali.

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Preferenza per i modelli cinesi DeepSeek

Secondo le analisi dell'Fbi, gli attaccanti mostrano una preferenza marcata per i modelli linguistici di origine cinese, in particolare per DeepSeek. Questa scelta è guidata da ragioni economiche e funzionali: i modelli cinesi costano meno rispetto alle alternative occidentali e tendono a essere più permissivi nel soddisfare richieste di test di sicurezza che nascondono intenti malevoli. Questa configurazione facilita l'elusione dei filtri di sicurezza integrata.

La Microsoft ha riportato che il gruppo Storm-0940, identificato come legato allo stato cinese, ha sfruttato vulnerabilità su ConnectWise, un fornitore statunitense di software per la gestione dei sistemi informatici. Da questa posizione, gli hacker hanno ottenuto accesso agli ambienti Microsoft 365 di diverse organizzazioni internazionali, incluse entità situate in Giappone. L'attacco ha dimostrato come la compromissione di un singolo fornitore possa avere effetti a catena globali.

Impatto economico e tecniche di evasione

La pressione sugli ecosistemi digitali asiatici è aumentata con l'attacco alla taiwanese 91App, un fornitore di piattaforme di commercio elettronico, che è sotto attacco da ottobre. Parallelamente, sono stati identificati 726 bersagli negli Stati Uniti e 387 a Hong Kong, sebbene non sia sempre chiaro se vi sia un collegamento diretto con Artex. In Italia, un caso grave ha coinvolto l'E, evidenziando l'impatto locale di questa minaccia globale.

Il 12 novembre, il gruppo di ricerca Unit 42 di Palo Alto Networks ha pubblicato un rapporto su uno strumento simile, denominato Cairn. Questo attrezzo è stato utilizzato contro aziende della filiera dei semiconduttori, soggetti legati alla difesa statunitense e associazioni per i diritti umani. In dieci casi analizzati, gli aggressori sono riusciti a entrare nei sistemi o a sottrarre dati sensibili, dimostrando l'efficacia di queste nuove tattiche.

Per lanciare un'operazione con Cairn, gli attaccanti necessitavano solo del dominio del sito internet dell'organizzazione e di una riga di istruzioni in cinese. Gli agenti utilizzavano modelli GLM 5.2 della Zhipu e due versioni di DeepSeek. Per aggirare le protezioni, gli hacker inserivano una premessa che presentava l'attività come un test autorizzato, accompagnata da un file chiamato authorization.md. Questa tecnica ingegnerizza l'interazione con l'AI per forzare il comportamento desiderato.

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Costi nascosti e vulnerabilità delle chiavi API

Un aspetto critico emerso dall'analisi di MadPot, un sistema di esche per bot malevoli sviluppato da Palo Alto Networks, è stato il furto di chiavi di accesso ai modelli linguistici a pagamento. Dal 3 ottobre al 5 novembre, gli agenti di Artex hanno contattato MadPot, cercando di rubare credenziali spesso esposte incautamente su internet da sviluppatori che pubblicano applicazioni senza adeguata sicurezza.

Le chiavi rubate venivano integrate nel sistema di Artex, permettendo agli agenti di interrogare nuovamente i modelli a spese delle vittime. Un esempio eclatante è avvenuto su Railway, una piattaforma statunitense per la pubblicazione di applicazioni, nel mese di ottobre. Le chiavi trafugate hanno generato 740mila dollari di addebiti su account di servizi OpenAI e altri fornitori di IA, spostando il carico economico dagli aggressori alle vittime innocenti.

Responsabilità umana e distorsione geopolitica

Questi attacchi sfruttano vulnerabilità note da decenni, come password deboli, mancanza di autenticazione a due fattori e archivi cloud non protetti. Le IA autonome aumentano solo il volume e la velocità delle operazioni criminali, eseguendo in minuti compiti che agli hacker richiedevano giorni. La differenza sostanziale risiede nella scalabilità e nella persistence, poiché gli agenti non si fermano a meno che non esauriscano i token disponibili.

Quasi tutte le informazioni su queste minacce provengono da aziende di sicurezza privata che vendono soluzioni difensive. Il rapporto della Unit 42 si chiude con l'elenco dei prodotti Palo Alto Networks, incluso un servizio di difesa AI. Questa narrazione tende a favorire i modelli chiusi e potenti, dipingendo quelli aperti ed economici come il principale pericolo, una visione criticata come conveniente per i laboratori che vendono accesso ai modelli chiusi.

Esiste il rischio che questo dibattito trasformi un problema tecnico di gestione delle password e aggiornamenti in un argomento contro i modelli open source. Inoltre, si rischia di riportare la questione al centro di uno scontro geopolitico tra Stati Uniti, che dominano i modelli chiusi, e Cina, che propone modelli aperti. La vera soluzione richiede un'igiene digitale rigorosa, indipendentemente dalla provenienza tecnologica degli strumenti utilizzati dagli aggressori.