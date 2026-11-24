Il gruppo UNC5792 colpisce europei con falsi inviti Zoom. Analizzata la strategia di phishing che sfrutta contatti fidati per violare account di giornalisti e deputati.

Una nuova e sofisticata campagna di spionaggio informatico ha preso di mira figure chiave nel panorama giornalistico e politico europeo. Gli attori principali sono membri del gruppo hacker russo UNC5792, strettamente collegato al servizio di sicurezza federale russo, l'FSB. Questa offensiva digitale, nata con grande probabilità dalla metà di ottobre, rappresenta una minaccia diretta per la libertà di informazione e la sicurezza delle istituzioni democratiche continentali. L'obiettivo è chiaramente identificato: compromettere l'accesso digitale di soggetti ad alto profilo per raccogliere intelligence sensibile.

La Tecnica degli Inviti Zoom Falsi

La strategia impiegata dagli attaccanti si basa su una forma avanzata di ingegneria sociale che sfrutta la fiducia interpersonale. I destinatari dei messaggi ricevono inviti a riunioni videoconference apparentemente innocui, spesso tematicamente legati al conflitto in Ucraina. Questi appuntamenti digitali sono progettati per indurre le vittime ad aprire link malevoli o a scaricare file che infettano i loro dispositivi. L'uso di piattaforme come Zoom non è casuale, ma serve a mascherare l'attività malevola sotto il manto della normalità lavorativa e istituzionale.

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Il punto di forza di questa tattica risiede nella provenienza dei messaggi. Gli hacker non inviano comunicazioni da fonti sconosciute, ma sfruttano account di colleghi e contatti fidati che sono già stati compromessi in fasi precedenti dell'attacco. In questo modo, la vittima percepisce la richiesta come legittima e urgente. L'intercettazione di questi account permette agli aggressori di ottenere codici di autenticazione e accedere direttamente a conversazioni private, rubando così dati preziosi senza destare sospetti immediati.

Vittime e Target Selezionati

I bersagli di questa specifica ondata includono tre giornalisti del quotidiano francese Le Monde, figure di spicco nell'indagine giornalistica. Tra le vittime segnalate vi è anche il deputato francese Éric Bothorel, che conferma l'ampiezza geografica e istituzionale dell'attacco. Non mancano inoltre importanti firme del giornalismo investigativo internazionale, dimostrando che il gruppo mira specificamente a chi produce reportage sensibili. La scelta di questi target suggerisce un'interessamento strategico verso la narrazione dei conflitti e le posizioni politiche europee.

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La storia ha già visto l'efficacia di questa strategia. In almeno un caso documentato, gli hacker sono riusciti a violare con successo l'account di un dirigente di un'azienda specializzata in sicurezza informatica. Questo successo evidenzia come la protezione tecnologica tradizionale sia spesso insufficiente contro minacce che operano attraverso la vulnerabilità umana e le relazioni di fiducia. L'incapacità di riconoscere la falsità dell'invito ha aperto le porte agli aggressori, confermando la delicatezza del contesto.

Storia e Estensione degli Attacchi

Questa non è la prima volta che il gruppo UNC5792 opera contro obiettivi europei. Campagne analoghe sono state registrate già nei mesi di maggio e luglio dell'anno in corso. Durante quelle precedenti, tra i bersagli erano finiti anche l'europarlamentare Pina Picierno e alcuni giornalisti del quotidiano italiano Repubblica. La persistenza nel tempo e la ripetitività delle tecniche indicano una pianificazione a lungo termine da parte dei servizi intelligence russi. L'obiettivo sembra essere quello di mantenere una pressione costante sui media e sulla politica europea.

La conferma dell'autenticità di questa minaccia proviene da fonti tecnologiche affidabili. Google Threat Intelligence, interpellata dal quotidiano francese Le Monde, ha identificato il gruppo UNC5792 come responsabile delle operazioni. Questa attribuzione fornisce un quadro chiaro della natura statale della minaccia. Non si tratta di criminali comuni, ma di attori strutturati che dispongono di risorse significative per sostenere campagne di spionaggio complesse e continuative nel tempo.

Indizi e Segnali di Allarme

La resistenza di alcune vittime ha messo in luce i dettagli cruciali che possono distinguere un attacco da una comunicazione legittima. Il primo giornalista sospettato si è insospettito per alcune espressioni linguistiche che sembravano tradotte dal russo. Questi errori di naturalezza nella lingua possono essere l'unico segnale di pericolo per utenti attenti. La traduzione automatica non perfetta è spesso il punto debole dei messaggi generati dagli hacker che operano con team linguistici limitati.

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Il secondo giornalista ha notato un errore nel nome del presunto mittente. Questo dettaglio banale ha permesso di riconoscere la falsità della comunicazione. La cura per i dettagli anagrafici o le firme digitali dovrebbe essere una prima linea di difesa fondamentale. Anche la presenza di link sospetti o la richiesta di accesso a funzioni non necessarie dovrebbero attivare immediatamente procedure di verifica indipendente. La prudenza rimane la migliore difesa contro queste minacce sofisticate.

Impatto sulla Sicurezza Digitale

Le conseguenze di questi attacchi si estendono ben oltre la singola violazione dell'account. La compromissione di giornalisti e politici mina la fiducia nel sistema di comunicazione digitale. I soggetti colpiti potrebbero subire danni alla reputazione o rischi per la sicurezza personale se i dati rubati vengono divulgati. L'accesso a conversazioni private rappresenta una violazione grave della privacy e del segreto professionale. La comunità internazionale deve confrontarsi con questa nuova dimensione della guerra ibrida.

La risposta a questa minaccia richiede una collaborazione rafforzata tra governi, aziende tecnologiche e professionisti della sicurezza. Le aziende di cybersecurity devono sviluppare sistemi di rilevamento più avanzati per identificare le anomalie nei comportamenti degli utenti. I giornalisti e i politici devono ricevere formazione specifica per riconoscere le trappole sociali. La consapevolezza è l'arma più potente contro gruppi come UNC5792 che sfruttano la disinformazione e la tecnologia per i propri fini politici e strategici.