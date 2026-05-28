Attacchi in Iran: Stati Uniti e Pasdaran si scontrano

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. Droni di Hezbollah nel nord di Israele: un morto e due feriti. Una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano.

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana.

Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. Droni di Hezbollah nel nord di Israele: un morto e due feriti. Una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo rende noto l'esercito, citato da Times of Israel.

La donna uccisa è stata identificata come il sergente Rotem Yanai, 20 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due droni lanciati da Hezbollah sono esplosi in una zona militare al confine. Uno dei droni ha ucciso Yanai mentre correva verso un rifugio. Il secondo drone ha ferito gravemente un riservista e ne ha ferito un altro in modo meno grave.

I media iraniani, secondo quanto riporta Al Jazeera, riferiscono che quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. La notizia è stata confermata dalla TV di Stato iraniana. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che quattro imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo Stretto senza aver coordinato la manovra con le autorità iraniane.

Le imbarcazioni hanno ricevuto ma ignorato un primo avvertimento dalle forze navali iraniane, che hanno aperto il fuoco. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Lo afferma un giornalista della Reuters su X citando un funzionario americano, secondo il quale gli Stati Uniti hanno anche intercettato droni lanciati dall'Iran.

Secondo quanto riferito da un funzionario americano ad Axios, l'Iran ha lanciato quattro droni unidirezionali contro una nave commerciale statunitense. Le forze armate statunitensi hanno abbattuto i droni e attaccato un'altra unità iraniana di lancio a terra prima che effettuasse il lancio. Il presidente Usa Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran e che potremmo tornare e finire il lavoro, mentre nessuno controllerà Hormuz: sarà aperto





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