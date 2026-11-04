Attacchi informatici ai supermercati europei: crolla la catena del freddo

Cyberattacchi il 2 novembre hanno danneggiato i sistemi di refrigerazione in Europa. Ecco i paesi coinvolti e le vulnerabilità della filiera alimentare rivelate dalla crisi.

Il 2 novembre si è verificata una coordinata offensiva informatica contro l'infrastruttura logistica alimentare europea, colpendo i sistemi di refrigerazione di decine di supermercati in dieci nazioni diverse. L'attacco ha causato un'immediata e grave perdita di tonnellate di cibo, poiché le temperature all'interno degli storage sono salite fino a raggiungere i 50 gradi centigradi. I paesi colpiti da questa operazione digitale sono Belgio, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Italia, con una concentrazione particolare della crisi in Sicilia.

Il meccanismo degli attacchi cibernetici

La dinamica dell'evento ha interessato prevalentemente centraline digitali, termostati e software di controllo prodotti dall'azienda danese Danfoss. I software gestionali dei frigoriferi commerciali risultano costantemente connessi a internet per permettere l'accesso da remoto e il controllo automatizzato, una caratteristica che li espone direttamente agli hacker. Molti dei dispositivi coinvolti nella crisi sono modelli obsoleti per i quali non sono disponibili aggiornamenti, mentre nei modelli più recenti gli patch di sicurezza non sono stati installati tempestivamente dai gestori.

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Reazioni ufficiali e contesto geopolitico

L'Unione europea ha reagito prontamente all'attacco del 2 novembre, esprimendo forte preoccupazione per la violazione delle infrastrutture critiche. Il commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione Christophe Hansen ha dichiarato che si tratta di un tentativo deliberato di sconvolgere la filiera di approvvigionamento alimentare e di minare la fiducia dei consumatori. Ha aggiunto che l'istituzione prende la minaccia molto seriamente, riconoscendo la natura intenzionale della violazione.

Il timore che si stia aprendo un nuovo fronte negli attacchi informatici è condiviso dagli analisti, poiché i frigoriferi non sono gli unici dispositivi esposti agli hacker. Anche molti modelli di forni, lavatrici, lavastoviglie e impianti di riscaldamento sono collegati a internet. Il quotidiano britannico The Guardian e Reuters hanno tirato in ballo possibili lupi solitari o piccoli gruppi con obiettivi politici o economici, ma anche gruppi di hacker legati a entità statali. L'ipotesi del coinvolgimento di uno stato è considerata la più plausibile, considerando l'evidente effetto psicologico su ampie fasce di popolazione.

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Storia recente e vulnerabilità globali

Questo episodio non è isolato nel tempo, ma fa parte di una serie di eventi destabilizzanti negli ultimi mesi. Tre settimane fa, un ciberattacco simile aveva già colpito alcuni supermercati in Francia, dimostrando una persistenza operativa. Inoltre, lo scorso agosto si erano verificati malfunzionamenti nei sistemi di refrigerazione di alcune basi militari statunitensi. Di recente, i capi dei servizi di sicurezza occidentali hanno avvertito che Mosca sta conducendo una campagna ibrida di sabotaggio in Europa, che probabilmente s'intensificherà nei prossimi mesi, citando anche Russia, Cina e Corea Nord come potenziali attori.

Individuare gli autori sarà molto difficile a causa della relativa semplicità dell'attacco. Chiunque siano, gli hacker non hanno neanche avuto bisogno di creare dei software complessi, sfruttando invece le vulnerabilità preesistenti. Il Guardian sottolinea che la relativa semplicità tecnica non riduce la portata strategica del danno, poiché l'obiettivo era chiaramente il caos logistico e la perdita di fiducia pubblica.

Impatto economico e allarmi futuri

Le conseguenze del ciberattacco hanno causato perdite economiche immediate ad alcune aziende della catena di distribuzione alimentare. Tuttavia, il quotidiano spagnolo El País e la rivista Internazionale avvertono che in futuro i danni potrebbero essere molto più gravi. Gli hacker potrebbero prendere di mira i sistemi di refrigerazione dove sono conservati i vaccini, magari durante una futura pandemia. Da questo punto di vista, gli attacchi delle ultime settimane potrebbero essere considerati un avvertimento significativo.

L'attacco informatico del 2 novembre dimostra che, in un mondo iperconnesso come il nostro, le infrastrutture critiche sono estremamente vulnerabili. El País invita quindi governi e autorità locali a mettere in sicurezza le infrastrutture critiche, anche nel settore energetico e in quello idrico. Dopo l'episodio in Francia, molti supermercati avevano preso delle contromisure, rafforzando i loro sistemi informatici, ma la necessità di un aggiornamento coordinato a livello europeo resta urgente per prevenire futuri collassi logistici.