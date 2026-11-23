Gli Stati Uniti indagano sul coinvolgimento dell'Iran in 50 attacchi informatici a navi cisterna. Teheran accusata di estendere il conflitto cyber lontano dal Medio Oriente.

Gli Stati Uniti stanno conducendo indagini approfondite sul potenziale coinvolgimento dell' Iran in una serie di attacchi informatici coordinati contro navi cisterna, come riportato lunedì dal Wall Street Journal. Le autorità americane temono che Teheran stia cercando di allargare il conflitto attraverso operazioni cibernetiche e complotti terroristici che colpiscono i cittadini americani al di fuori della regione del Medio Oriente.

Natura degli attacchi e numeri dei bersagli

Secondo le informazioni raccolte dai funzionari statunitensi e da altre fonti a conoscenza della questione, si stima che fino a cinquanta navi siano state oggetto di attacchi informatici. Queste imbarcazioni trasportavano carichi critici, tra cui petrolio, gas di petrolio liquefatto, prodotti chimici e altre sostanze esplosive, rendendo la sicurezza del traffico marittimo una priorità assoluta per il governo americano.

Also read Coloni israeliani in Cisgiordania: Eisenkot parla di terrorismo ebraico dopo gli attacchi

Il report del Wall Street Journal evidenzia che la portata di questi attacchi va oltre il semplice disturbo operativo. Le navi attaccate non hanno subito solo interruzioni dei sistemi, ma hanno ricevuto anche avvertimenti specifici e minacce di attentati dinamitardi. Tali minacce indicavano esplicitamente la possibilità che le imbarcazioni potessero essere fatte saltare in aria, creando un rischio immediato per l'equipaggio e per l'ambiente circostante.

Sospettati principali: Iran e Russia

L'Iran è stato identificato come il principale sospettato dietro questi attacchi informatici coordinati. Le agenzie di intelligence statunitensi stanno valutando la teoria secondo cui Teheran stia utilizzando queste operazioni cibernetiche come strumento di pressione geopolitica. Questa strategia mirerebbe a destabilizzare le rotte energetiche globali senza impegnare truppe terrestri dirette.

Advertisement

Oltre all'Iran, anche la Russia è considerata dalle autorità statunitensi un possibile colpevole di questi attacchi. Le agenzie di sicurezza americane stanno monitorando attentamente ogni potenziale coinvolgimento moscovita, valutando se ci siano connessioni operative tra le azioni di Teheran e quelle di Mosca. Questa duplice minaccia cyper richiede una risposta integrata da parte delle forze di difesa e intelligence statunitensi.

Impatto strategico e prossime indagini

L'indagine condotta dagli Stati Uniti mira a stabilire con certezza la catena di comando e i tecnici responsabili di questi atti di guerra ibrida. La possibilità che attori statali come l'Iran e la Russia stiano estendendo il conflitto oltre i confini tradizionali rappresenta una sfida significativa per la stabilità internazionale e per la sicurezza delle infrastrutture energetiche globali.

Questa escalation cyper pone l'accento sulla vulnerabilità delle moderne flotte mercantili di fronte a minacce asimmetriche. La capacità di influire sui rifornimenti energetici attraverso attacchi informatici contro navi cisterna dimostra come la guerra moderna si stia spostando progressivamente verso spazi digitali e marittimi indistinti, richiedendo nuovi protocolli di difesa e cooperazione internazionale.