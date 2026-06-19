Attacchi israeliani nel Libano meridionale: almeno 15 morti, escalation dopo l'accordo USA-Iran

Almeno 15 persone sono rimaste uccise in attacchi israeliani nel Libano meridionale. Israele ha colpito obiettivi di Hezbollah dopo violazioni del cessate il fuoco. L'escalation segue la pubblicazione di una mappa israeliana di una zona di controllo ampliata e l'accordo di pace provvisorio tra USA e Iran.

Venerdì scorso, attacchi israeliani nel Libano meridionale hanno provocato la morte di almeno 15 persone, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale NNA. Le incursioni, condotte durante la notte e nelle prime ore del mattino, hanno colpito diverse località nel distretto di Nabatieh, con raid aerei e bombardamenti che la NNA ha definito tra i più intensi degli ultimi mesi.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira militanti e infrastrutture di Hezbollah in risposta a quelle che ha descritto come ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sostenuto dall'Iran. Residenti e media locali hanno confermato la violenza degli attacchi, che hanno sollevato nubi di fumo visibili anche oltre il confine, in Israele.

L'escalation arriva il giorno dopo la pubblicazione da parte di Israele di una mappa che mostra una zona di controllo militare ampliata nel sud del Libano, oltre la quale il governo israeliano non esclude ulteriori attacchi. Questa mossa ha sollevato interrogativi sull'accordo di pace provvisorio firmato mercoledì tra gli Stati Uniti e l'Iran, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano, e il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità libanese.

L'accordo, mediato dall'amministrazione Trump, mirava a porre fine al conflitto indiretto tra Israele e l'Iran, ma l'iniziativa israeliana rischia di minare il fragile equilibrio. Hezbollah, dal canto suo, ha continuato a lanciare attacchi contro le postazioni israeliane, incluso l'uso di droni esplosivi che hanno causato vittime e feriti tra le truppe israeliane questa settimana.

Un alto funzionario israeliano ha rivelato che il paese è impegnato in negoziati difficili con gli Stati Uniti per mantenere un dispiegamento di truppe a circa 10 chilometri all'interno del Libano meridionale, al fine di contrastare Hezbollah. Israele ha respinto le richieste di ritiro totale delle sue forze, sostenendo che il gruppo armato continua a rappresentare una minaccia concreta. Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con preoccupazione l'evolversi della situazione, temendo un'ulteriore escalation regionale.

Le vittime civili e i danni alle infrastrutture nel sud del Libano aumentano la pressione sul governo libanese, già alle prese con una crisi economica e politica. La giornata di venerdì ha segnato uno dei picchi di violenza più alti dall'inizio del cessate il fuoco, rendendo incerto il futuro della fragile tregua





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