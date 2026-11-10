Attacchi petroliere Stretto Ormuz: prezzi greggio in calo

Nuovi attacchi a petroliere nello Stretto di Ormuz e infrastrutture energetiche. I prezzi del greggio scendono nonostante le tensioni in Medio Oriente.

Nonostante le aspettative di mercato per un possibile allentamento delle tensioni nel conflitto iraniano, sono emerse nelle ultime settimane nuove prove concrete di attacchi contro petroliere nello Stretto di Hormuz e contro infrastrutture energetiche chiave in Medio Oriente. Questa escalation ha creato una forte volatilità nei mercati energetici globali, con operatori che cercano di valutare l'impatto reale delle ostilità sulla supply chain.

Crisi Stretto Hormuz e crollo prezzi greggio

I prezzi del greggio hanno toccato i minimi degli ultimi due mesi martedì, dopo che funzionari statunitensi hanno ufficialmente sminuito la necessità di ulteriori azioni militari dirette contro l'Iran. Gli analisti finanziari hanno notato come il presidente Donald Trump abbia adottato un tono più conciliante da quando i repubblicani hanno subito la sconfitta nelle elezioni di medio termine del tre novembre scorso, influenzando positivamente la percezione di rischio a breve termine.

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Tuttavia, i dati operativi non mostrano alcun segno evidente di un calo degli attacchi durante il mese di novembre. Secondo i dati forniti dal Washington Institute for Near East Policy, a ottobre sono state attaccate trentasette navi, registrando il totale mensile più elevato dall'inizio della guerra. Questa persistenza nella violenza marittima suggerisce che la situazione rimane critica indipendentemente dalle dichiarazioni politiche.

Attacco Navig8 Messi e blocco navale Usa

Video pubblicati domenica sui social media e verificati da Reuters hanno mostrato la Navig8 Messi, una petroliera di medie dimensioni battente bandiera di Singapore adibita al trasporto di prodotti raffinati, in fiamme vicino alla costa dell'Oman. Un'immagine catturata domenica dal satellite Copernicus Sentinel-2 dell'Unione Europea ha confermato la presenza di una grande nuvola di fumo nero nella stessa posizione geografica.

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La nave è stata identificata come una delle tre petroliere colpite domenica per aver utilizzato rotte non autorizzate attraverso lo stretto, secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB citando la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. La vessel è gestita dalla Navig8, azienda maggioritaria posseduta da ADNOC Logistics & Services, che non ha risposto alle richieste di commento inviate via email.

Nello stesso periodo, le forze armate americane hanno continuato a imporre rigorosamente un blocco navale dei porti iraniani. In un incidente recente, un aereo militare statunitense ha sparato e disabilitato una nave cargo sotto bandiera di Saint Kitts che cercava di lasciare le acque regionali dopo aver visitato un porto iraniano sabato, come annunciato dall'US Central Command.

Danni ambientali e attacchi a infrastrutture Saudi Aramco

Gli attacchi nello stretto hanno causato significativi danni ambientali, con petrolio che fuoriesce dalle petroliere danneggiate e raggiunge le coste. Un video condiviso lunedì e verificato da Reuters ha mostrato l'olio raggiungere le spiagge dell'Oman, mentre le immagini satellitari hanno evidenziato fuoriuscite anche al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Il governo omanita non ha risposto alla richiesta di commento su questi eventi.

In altre aree della regione, sia le infrastrutture energetiche che le strutture civili sono state prese di mira. Iran e i suoi alleati regionali hanno colpito obiettivi strategici tra cui gli uffici di Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera al mondo. Video verificati mostrano danni all'edificio degli uffici di Aramco a Riyadh, seguaci agli attacchi missilistici rivendicati dai ribelli Houthi dell'otto novembre.

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Il Ministero dell'Energia saudita ha dichiarato che un edificio di proprietà di Aramco a Riyadh è stato preso di mira in un attacco tentato, con detriti che hanno causato danni limitati senza registrare feriti o morti. L'International Maritime Organization ha confermato centotrenta incidenti, per la maggior parte attacchi, nella regione dall'inizio del conflitto a fine febbraio, con almeno venticinque marinai uccisi.