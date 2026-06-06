Attacchi russi a Kherson: cinque civili uccisi in un giorno

Il governatore regionale Prokudin riferisce di tre incidenti separati nella regione ucraina di Kherson, inclusi un attacco a una stazione di servizio e un drone strike. Un episodio analogo si verifica in Russia, a Belgorod.

Questa notizia, tradotta tramite DeepL per una rapida lettura in italiano del notiziario Reuters, riporta gli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina . L'articolo, datato 5 giugno, descrive una serie di attacchi russi nella regione meridionale di Kherson che hanno causato la morte di cinque civili in tre episodi separati.

Secondo quanto dichiarato dal governatore regionale Oleksandr Prokudin su Telegram, un primo raid ha colpito un distretto della città di Kherson, uccidendo tre anziani tra i 70 e gli 80 anni i cui corpi sono stati rinvenuti tra le macerie delle loro abitazioni. Un secondo attacco ha preso di mira una stazione di servizio a nord del capoluogo, provocando una vittima e sette feriti.

Infine, un drone russo ha colpito un villaggio sempre a nord di Kherson durante la serata, uccidendo un uomo. La regione, strategicamente cruciale, era stata parzialmente occupata dalle forze russe nelle fasi iniziali dell'invasione prima di essere parzialmente riconquistata dall'esercito ucraino, che mantiene il controllo sul capoluogo.

Tuttavia, le aree sotto amministrazione ucraina rimangono esposte a continui bombardamenti. L'articolo menziona anche un incidente al confine russo, precisamente nella regione di Belgorod, spesso utilizzata come base per attacchi transfrontalieri: qui un drone ucraino avrebbe colpito un'auto uccidendo il conducente, secondo fonti locali. Reuters sottolinea l'impossibilità di verificare in modo indipendente le verschillende segnalazioni, mentre entrambe le parti in conflitto negano di prendere deliberatamente di mira i civili, nonostante le ripetute accuse internazionali di violazioni dei diritti umani.

Il testo evidenzia la persistente instabilità nella regione di Kherson, dove gli attacchi a infrastrutture civili e centri abitati continuano nonostante la ritirata russa dal capoluogo nel novembre 2022. La dinamica del conflitto mostra una crescente intensificazione delle incursioni drone oltre la linea del fronte, con ripercussioni anche sul territorio russo, come testimonia l'episodio di Belgorod. La situazione umanitaria nella zona rimane critica, con la popolazione civile costantemente a rischio e le operazioni di soccorso ostacolate dalla pericolosità degli ambienti





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