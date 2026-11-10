Attacchi russi e colloqui Abu Dhabi: blackout e trattativa di pace

La Russia colpisce le infrastrutture energetiche ucraine provocando blackout e vittime. Parallelamente, ad Abu Dhabi si tengono colloqui di pace a tre tra Mosca, Kiev e Washington.

Forze armate russe hanno lanciato attacchi aerei contro dieci regioni dell' Ucraina durante la notte tra lunedì e martedì, segnando un'intensificazione delle ostilità mentre si avvicinano i rigori dell'inverno. Gli obiettivi principali di questa ondata offensiva erano cinque grandi sottostazioni elettriche, colpite con precisione mirata a danneggiare la rete energetica nazionale. Questi bombardamenti hanno causato interruzioni di corrente di vasta portata in diverse aree abitate e hanno provocato la morte di due civili, come confermato dalle autorità ucraine martedì. L'episodio si verifica in un momento di massima tensione diplomatica, poiché negoziatori provenienti da Mosca, Kiev e Washington hanno dato inizio a nuove trattative ad Abu Dhabi per cercare di stabilizzare la situazione.

Dettagli sugli attacchi energetici e vittime

Il Primo Ministro ucraino Sergiy Koretskyi ha annunciato attraverso la piattaforma Telegram che la Russia aveva colpito sottostazioni elettriche critiche nelle regioni di Poltava, Dnipropetrovsk, Vinnytsia e Kirovohrad. Le due vittime confermate si sono verificate specificamente nella regione di Vinnytsia, segnando un tragico bilancio umano in questa fase del conflitto. L'operatore della rete elettrica statale Ukrenergo ha riferito in precedenza che le infrastrutture energetiche erano state colpite in otto regioni durante la notte e nelle prime ore del mattino. Le interruzioni di corrente hanno interessato sei regioni, includendo le grandi città di Kiev, Kharkiv e Dnipropetrovsk, isolando centinaia di migliaia di cittadini dal servizio elettrico essenziale.

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Difficoltà di difesa e nuove tattiche moscovite

L'Ucraina sta incontrando significative difficoltà nel contrastare la crescente intensità degli attacchi russi, principalmente a causa di una carenza critica di armi disponibili per intercettare missili balistici ad alta velocità e droni a reazione. Nonostante gli sforzi delle difese aeree, la mancanza di sistemi adeguati ha permesso a Mosca di colpire obiettivi strategici con una frequenza e una precisione crescenti. Nelle regioni meridionali e centrali, la portata degli attacchi è stata particolarmente devastante. Nella regione sud-orientale di Dnipropetrovsk, i funzionari regionali hanno dichiarato che la Russia ha attaccato quattro distretti con droni per oltre venti volte durante la notte, sovraccaricando le capacità di risposta locali.

Inoltre, le infrastrutture civili nella regione centrale di Kirohohrad, incluso un importante negozio di articoli per la casa, sono state oggetto di attacchi diretti. Il governatore regionale Andriy Raikovych ha documentato questi danni, evidenziando come il conflitto si stia estendendo oltre le zone di combattimento attivo per colpire direttamente la vita quotidiana e l'economia civile. Mosca ha espanso le proprie operazioni negli ultimi mesi per colpire imprese ucraine, logistica dei beni di consumo e altri obiettivi economici. Questa strategia mira a indebolire lo sforzo bellico di Kiev, colpendo la stabilità finanziaria e il morale della popolazione civile in modo sistematico e prolungato.

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Negoziazioni di pace e posizioni di Mosca

Nello stesso periodo in cui i bombardamenti intensificavano la pressione sulle infrastrutture ucraine, diplomatici di Russia, Ucraina e Stati Uniti hanno avviato ad Abu Dhabi due giorni di colloqui diretti. Questo incontro rappresenta il primo vertice a tre tenutosi dal febbraio dello stesso anno, segnando un tentativo di riavviare il dialogo diplomatico dopo mesi di stallo. Jared Kushner, inviato speciale degli Stati Uniti, ha dichiarato che i contatti recenti con entrambe le parti hanno "narrowed the gaps", indicando una riduzione delle distanze nelle posizioni iniziali dei negoziatori. La presenza statunitense funge da mediatore chiave in questi tentativi di de-escalation.

Tuttavia, il quadro diplomatico rimane estremamente fragile e complesso. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha espresso chiaramente l'ineludibile condizione di Mosca per qualsiasi avanzamento. Lavrov ha affermato che la Russia non acconsentirà a un cessate il fuoco immediato senza prima definire chiaramente cosa accadrà dopo la sospensione delle ostilità. Questa posizione sottolinea la profondità delle divergenze strategiche tra le parti belligeranti, suggerendo che qualsiasi accordo futuro richiederà lunghe e complesse trattative sulle garanzie di sicurezza e sullo status territoriale, piuttosto che semplici interruzioni temporanee del fuoco.