Attacchi russi in Ucraina: quattro morti a Dnipro e danni a Kiev

Gli attacchi russi hanno ucciso quattro persone a Dnipro e danneggiato due palazzi a Kiev. Il sindaco Klitschko ha segnalato persone sotto le macerie. Migliaia di residenti si rifugiano nelle metro. Zelenskyy avverte di un possibile massiccio attacco.

Attacchi russi in tutta l' Ucraina hanno causato la morte di quattro persone a Dnipro e danneggiato due edifici residenziali nella capitale Kiev nelle prime ore di martedì, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Gli attacchi arrivano dopo giorni di avvertimenti da parte dei servizi di intelligence ucraini riguardo a un'imminente offensiva su larga scala pianificata da Mosca. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che un sospetto attacco missilistico contro un edificio di 24 piani ha provocato il crollo parziale della struttura, con persone probabilmente intrappolate sotto le macerie. Almeno quattordici persone sono rimaste ferite in tutta la città, secondo i primi rapporti.

Un incendio è divampato nel quartiere Podil, in un'area non residenziale, mentre un edificio di nove piani ha preso fuoco dopo che detriti hanno colpito il tetto. Klitschko ha aggiunto: 'Nel distretto di Obolon, le auto stanno bruciando dopo essere state colpite da detriti missilistici. Ci sono anche incendi in due aree aperte, inclusa una vicino a un asilo'.

Migliaia di residenti di Kiev si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana e in altri rifugi dopo il suono delle sirene antiaeree. Nel frattempo, un altro attacco a Dnipro, nell'est dell'Ucraina, ha ucciso quattro persone e ferito altre sedici, come riferito dal governatore regionale Oleksandr Hanzha su Telegram. Tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale e le loro condizioni sono descritte come moderate.

Un edificio a due piani è stato parzialmente distrutto, mentre diversi appartamenti in un edificio di quattro piani hanno subito danni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ribadito lunedì gli avvertimenti su un possibile massiccio attacco russo, esortando i cittadini a prestare particolare attenzione agli allarmi aerei.

'Gli avvertimenti dell'intelligence riguardo agli attacchi russi rimangono in vigore. Un attacco massiccio è possibile, ne hanno preparato uno', ha dichiarato Zelenskyy nel suo discorso serale. La Russia, la scorsa settimana, ha avvertito di voler lanciare 'attacchi sistematici' contro obiettivi a Kiev legati all'esercito ucraino e ai centri decisionali, invitando gli stranieri a lasciare la città.

Mosca ha giustificato l'azione come risposta a un attacco con droni del mese scorso contro un dormitorio nella regione di Luhansk, controllata dai separatisti filorussi, che ha ucciso 21 persone. L'Ucraina ha negato di essere responsabile dell'attacco. Nella regione nord-orientale di Kharkiv, il governatore Oleh Syniehubov ha riferito su Telegram che almeno sei persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di undici anni, a seguito di bombardamenti russi nella notte.

La Russia ha preso di mira le forniture elettriche e le infrastrutture ucraine, mentre l'Ucraina ha intensificato gli attacchi contro impianti petroliferi in territorio russo quest'anno, talvolta causando vittime. Entrambe le parti negano di prendere di mira i civili. La guerra in Ucraina prosegue da oltre quattro anni dall'invasione su larga scala lanciata dalla Russia nel febbraio 2022.

Gli sforzi per porre fine al conflitto hanno fatto pochi progressi, con l'amministrazione statunitense di Donald Trump concentrata sui conflitti in Medio Oriente





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ucraina Russia Attacchi Aerei Kiev Conflitto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ucraina intensifica gli attacchi con droni: colpite raffineria, oleodotto e depositi di carburante in RussiaL'Ucraina ha condotto una vasta operazione con droni contro infrastrutture energetiche russe, colpendo una raffineria a Saratov, una stazione di pompaggio a Kirov e depositi di carburante in più regioni, mentre la Russia risponde con un massiccio lancio di droni, in gran parte intercettati.

Read more »

Drone attacca la centrale di Zaporizhzhia: Russia accusa l'Ucraina, Kiev negaIl monito dell'Aiea dopo l'attacco: 'E' come giocare col fuoco'

Read more »

I criminali planetari: quanto gli attacchi a Ucraina, Gaza e Iran avvelenano il pianetaIn Iran emessa in 15 giorni la CO2 di 1,1 milioni di auto in un anno. Tra Ucraina e Gaza 350 milioni di tonnellate di gas serra. Ecco i profitti delle società petrolifere e dell'industria delle armi

Read more »

Zelenskiy: l'esercito ucraino colpisce la logistica russa in tutta l'UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che l'esercito ucraino è ora in grado di colpire la logistica russa in tutte le aree occupate dell'Ucraina e ha creato carenze di carburante in Crimea e in altre regioni controllate dai russi. Zelenskiy ha detto che l'Ucraina ha intensificato gli attacchi contro obiettivi a medio raggio e a molte centinaia di chilometri dai confini ucraini, concentrandosi sull'industria petrolifera russa. Gli attacchi dei droni ucraini hanno limitato i rifornimenti stradali in tutta l'Ucraina sud-orientale, creando carenze di carburante in Crimea.

Read more »