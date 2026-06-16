Attacchi russi in Ucraina: quattro morti e incendi in un'abitazione e un centro commerciale

Il conflitto in Ucraina continua a causare vittime e distruzioni. Martedì scorso, gli attacchi russi sulle città di Sloviansk e Zaporizhzhia hanno causato la morte di quattro persone e hanno incendiato un'abitazione e un centro commerciale.

Il conflitto in Ucraina continua a causare vittime e distruzioni. Martedì scorso, gli attacchi russi sulle città di Sloviansk e Zaporizhzhia hanno causato la morte di quattro persone e hanno incendiato un'abitazione e un centro commerciale.

Secondo i pubblici ministeri della regione di Donetsk, tre persone sono morte in due attentati dinamitardi nella città di Sloviansk, mentre nella città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, un'ondata di decine di droni ha ucciso una persona nella sua auto e ferito altre sette. Le immagini pubblicate online mostravano fiamme all'interno di un edificio e su un tetto, oltre a almeno una facciata ridotta in macerie.

Il governatore regionale Ivan Fedorov ha dichiarato che la città è stata colpita da cinque attacchi. Ha aggiunto che sono divampati incendi in un'abitazione e in un centro commerciale, mentre un istituto scolastico ha subito danni. Sia la Russia che l'Ucraina negano di prendere di mira deliberatamente i civili nella guerra iniziata con l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022





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