Gli attacchi missilistici e dei droni russi sui porti e le infrastrutture logistiche dell'Ucraina minacciano di ridurre drasticamente le esportazioni di grano, con possibili cali fino al 30% mensile. Gli operatori portuali denunciano perdite miliardarie e chiedono sostegno, mentre l'Ucraina cerca di diversificare le rotte di esportazione.

Un lavoratore agricolo opera una mietitrebbia durante la raccolta del grano in un campo, nel contesto degli attacchi russi contro l' Ucraina , nella regione di Kharkiv, Ucraina , 6 luglio 2024.

REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy/Foto d'archivio. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani.

KYIV, 18 giugno - Un aumento degli attacchi russi sui porti marittimi e sulle navi ucraine potrebbe ridurre le spedizioni mensili di grano fino a un terzo e ha lasciato gli operatori terminalistici ad affrontare perdite crescenti che dicono di non poter coprire da soli, secondo funzionari ed esponenti del settore. L'Ucraina, uno dei principali esportatori mondiali di grano, fa molto affidamento sui suoi porti sul Mar Nero, che gestiscono oltre il 90% delle sue esportazioni.

Tre esportatori e funzionari del settore hanno detto a Reuters che l'intensificazione dei missili e degli attacchi con droni su porti, navi, ferrovie e infrastrutture energetiche minaccia il flusso delle merci. La Russia per un periodo aveva bloccato i principali porti marittimi dell'Ucraina dopo l'invasione su vasta scala del febbraio 2022, costringendo l'Ucraina a spostare le esportazioni verso i porti del Danubio nella stagione 2022/23.

Ma, dopo un accordo per consentire il passaggio del grano attraverso il Mar Nero, i porti della regione di Odessa hanno recentemente gestito circa 6 milioni di tonnellate di merci al mese. Potenzialmente, i volumi di esportazione dai porti di Odessa potrebbero scendere a 4 milioni di tonnellate metriche al mese a causa degli attacchi, ha detto Taras Vysotskyi, viceministro dell'Economia dell'Ucraina.

Circa 1 milione di tonnellate potrebbe essere reindirizzato ai terminal del Danubio, ma non più di così - la logistica lì è costosa. Denys Marchuk, vicepresidente del più grande sindacato agricolo dell'Ucraina, UAC, ha detto di concordare con la valutazione del calo e che i colpi ai porti sono ora tra i maggiori vincoli per il settore.

Un calo del 30% nei mesi chiave di esportazione rappresenterebbe una sfida significativa per gli esportatori mentre l'Ucraina entra nella nuova stagione con grandi scorte residue, il che metterà pressione al ribasso sui prezzi interni, riducendo i redditi degli agricoltori. Le interruzioni delle esportazioni potrebbero anche avere conseguenze più ampie per l'economia bellica dell'Ucraina, dove le esportazioni agricole sono una fonte chiave di entrate in valuta estera. Potrebbe anche influenzare i mercati globali.

L'Ucraina nelle recenti stagioni ha rappresentato circa il 6% delle esportazioni globali di grano e circa l'11% delle esportazioni globali di mais. La Russia ha ripetutamente attaccato i porti e le infrastrutture energetiche ucraine durante la guerra. Kiev dice che gli attacki sono volti a minare l'economia ucraina e la sua capacità di esportare cibo sui mercati globali. La pressione sulla logistica è acuta per gli operatori terminalistici privati, che hanno subito ripetuti danni dall'invasione russa.

Le perdite subite dai terminal portuali dall'inizio della guerra sono di 1,5 miliardi di dollari, ha detto Marchuk, aggiungendo che i terminali non hanno davvero abbastanza denaro per il restauro. Vysotskyi ha detto che il governo ne era consapevole ma le risorse di bilancio sono attualmente concentrati sulla preparazione del settore elettrico dell'Ucraina per l'inverno, quando la Russia dovrebbe intensificare i colpi al settore energetico. Per gli operatori terminalistici, i danni non si limitano a edifici o strutture di stoccaggio.

Dicono che i porti utilizzano attrezzature specializzate difficili da sostituire rapidamente. Arsen Muradian, capo di Novotech-Terminal a Odessa, ha detto a una conferenza sul grano a Kiev questa settimana che il numero di allarmi aerei è aumentato notevolmente nel 2026 (probabilmente refuso, dovrebbe essere 2024), costringendo i lavoratori a trascorrere lunghe ore nei rifugi.

Ci sono turni in cui il terminale lavora per un'ora e poi tutti trascorrono 11 ore nei rifugi, ha detto Muradian, notando che Odessa ha sperimentato 2.600 allarmi aerei dall'inizio della guerra, per un totale di 50 giorni. Gli attacchi alle navi che entrano o caricano nei porti sono anch'essi intensificati, ha detto un proprietario di terminali, aumentando il costo del nolo e rendendo gli armatori più riluttanti a fare scalo nei porti.

I vincoli sono già visibili nei bilanci del grano. Oleksandr Terziev di Kernel, uno dei più grandi gruppi agribusiness dell'Ucraina, ha detto che ci si aspetta che l'Ucraina abbia scorte residue di 9 milioni di tonnellate di mais e grano al 1 luglio. APK-Inform, una società di consulenza agricola, ha detto questo mese di vedere scorte residue ancora più alte - a 9,5 milioni di tonnellate al 1 luglio.

L'Ucraina aveva 7 milioni di tonnellate di grano in scorte lo scorso luglio e 6,4 milioni di tonnellate un anno prima. Terziev ha detto quei volumi potenzialmente avrebbero potuto essere esportati, ma i problemi logistici hanno impedito le spedizioni. L'Ucraina ha esportato 34,9 milioni di tonnellate di grano finora nella stagione corrente rispetto a 39,5 milioni di una stagione prima





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