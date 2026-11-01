Attacchi Russia Ucraina: blackout e droni colpiscono infrastrutture critiche

Colpi russi causano blackout in Ucraina mentre droni ucraini danneggiano siti industriali in Russia. Tensione elevata sul fronte e scambi di accuse su obiettivi energetici.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato che gli attacchi russi hanno lasciato centinaia di migliaia di cittadini senza corrente elettrica durante la domenica. Parallelamente, le autorità russe hanno confermato gravi danni a un sito industriale nella regione di Nizhny Novgorod a seguito di attacchi con droni ucraini. Questa ondata di violencei si verifica mentre un cessate il fuoco locale di sei giorni intorno alla città ucraina di Oleshky, attualmente controllata dalla Russia, giunge al suo ultimo giorno. Nonostante questa tregua limitata, i combattimenti non hanno subito alcuna pausa lungo il resto della linea del fronte. Entrambe le parti hanno continuato a condurre attacchi aerei a lungo raggio con elevata intensità. Zelenskiy ha specificato che le infrastrutture elettriche in quattro regioni ucraine sono state colpite durante la notte. Questo ha comportato l'interruzione della fornitura di energia per un numero considerevole di famiglie in tutto il paese.

Intensità attacchi e carenza missili intercettori

Zelenskiy ha dichiarato sul canale Telegram che l'intensità degli attacchi russi è molto elevata in questa fase del conflitto. Secondo il presidente ucraino, la Russia sta cercando di sfruttare al massimo la carenza attuale di sistemi di intercettazione dei missili balistici. Questa strategia mira a superare le difese aeree ucraine approfittando della scarsità di risorse disponibili per la difesa. Nel frattempo, Kyiv ha rivendicato l'attacco contro lo stabilimento di Kamensky nella regione russa di Rostov. Zelenskiy ha affermato che questo impianto era coinvolto direttamente nella produzione di missili russi. Mosca non ha fornito commenti ufficiali riguardo a questo specifico attacco nella regione di Rostov. La mancanza di risposta russa suggerisce che l'incidente potrebbe essere stato tenuto riservato o che non vi sono state vittime civili dirette segnalate.

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Danni industriali e allerta carburante in Russia

Nella regione di Nizhny Novgorod, il governatore Gleb Nikitin ha confermato che un attacco su larga scala con droni ucraini ha causato danni significativi a un impianto industriale. Non è stato tuttavia rivelato l'identità esatta del sito colpito, mantenendo l'incertezza sul settore specifico danneggiato. La regione è nota per ospitare la raffineria di petrolio NORSI, che figura tra le più grandi della Russia. Il governo regionale ha informato che stanno prendendo provvedimenti per garantire che le stazioni di servizio ricevano carburante. I cittadini sono stati invitati ad acquistare benzina solo quando necessario e ad evitare acquisti di panico. Questo avvertimento suggerisce fortemente che il facility danneggiata fosse collegata alle infrastrutture di raffinazione o distribuzione del carburante nella zona. Kyiv non ha immediatamente rivendicato la responsabilità per questo attacco specifico a Nizhny Novgorod.

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Bilancio droni e tensioni energetiche globali

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che le sue forze hanno abbattuto 235 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte precedente. L'Aeronautica militare ucraina, d'altra parte, ha dichiarato di aver abbattuto 371 dei 433 droni a lungo raggio lanciati dalla Russia da sabato sera. Nel suo aggiornamento mattutino, l'Aeronautica ucraina ha precisato che decine di droni russi erano ancora in aria all'alba di domenica. Sei allerte separate per droni sono state emitte a Kyiv dalla mezzanotte. La situazione energetica rimane un punto centrale delle accuse reciproche. La Russia ha accusato Kyiv di ignorare una richiesta del presidente statunitense Donald Trump di fermare gli attacchi alle raffinerie. Trump ha blameato questi raid per l'aumento del costo del diesel prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. L'Ucraina sostiene di essere a favore di un cessate il fuoco completo sui bersagli energetici, incluso il proprio sistema elettrico danneggiato. Mosca, secondo Kyiv, rifiuta di accettare tale accordo. Il vice primo ministro russo Alexander Novak ha dichiarato che gli attacchi ucraini stanno aggravando gli squilibri del mercato globale del carburante.