L'Ucraina attacca navi russe in Libia, colpendo le rotte logistiche dell'Africa Korps. Analisi degli impatti geopolitici e delle sanzioni UE sulle forniture militari.

L' Ucraina ha intensificato la sua strategia militare colpendo le infrastrutture logistiche russe in Nord Africa, concentrandosi specificamente sulle navi coinvolte nell' Africa Korps. Questa formazione ha sostituito il gruppo mercenario Wagner nel continente, garantendo la continuità delle operazioni di Mosca. Gli attacchi mirano a interrompere il flusso di equipaggiamenti e personale attraverso il Mar Mediterraneo, creando una nuova frontiera nel conflitto.

Rotta Logistica e Porti Chiave Identificati

I ricercatori dell'organizzazione C4ADS hanno utilizzato immagini satellitari e dati di spedizione per identificare 12 navi potenzialmente coinvolte nella fornitura dell'Africa Korps russo. Tre sono i porti di grande attività individuati: Tobruk in Libia, Conakry nella Guinea francofona e Lomé in Togo. Le attrezzature spedite verso questi ultimi due paesi sono state tracciate mentre viaggiavano verso il Mali, dove le forze russe sostengono i governanti militari del paese.

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Tali governi sono frutto di colpi di stato militari e rappresentano un punto strategico per l'influenza russa. L'organizzazione ha trovato prove di veicoli blindati, camion e altro equipaggiamento militare che si muovevano lungo queste rotte. Talvolta le scorte navali russe hanno accompagnato le navi mercantili per garantire la sicurezza del carico, creando un sistema di protezione complessa.

Il Ruolo della Nave Merkury e Vulnerabilità

Il servizio di sicurezza ucraino ha reso noto che la nave russa Merkury, colpita il 22 novembre, scortava regolarmente i convogli militari russi. Tra questi figurava l'Angara, l'altra imbarcazione russa colpita dagli ucraini al largo della Libia. Sebbene non ci siano ancora prove che gli attacchi di domenica abbiano interrotto le forniture all'Africa Korps, questi eventi dimostrano la vulnerabilità delle navi che proteggono gli schieramenti africani della Russia.

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Questa vulnerabilità evidenzia come le linee di rifornimento siano esposte a minacce dirette anche lontano dalle zone di conflitto tradizionali. La capacità ucraina di colpire obiettivi marittimi in acque internazionali segna un cambio di paradigma tattico. Mosca deve ora considerare costi e rischi significativamente più elevati per mantenere la presenza in Africa.

Tensioni Diplomatiche e Presenza Ukraino in Libia

Le implicazioni politiche di questi attacchi sono profonde, specialmente nel contesto libico. Il vicepresidente del Consiglio di uno dei partner principali della Libia, paese dove ancora si spara, ha dichiarato "no alla guerra nel Mediterraneo". Le dichiarazioni, siano esse sincere o diplomatiche, rivelano la fragilità delle relazioni tra l'Italia e il suo vicino meridionale.

Aprile ha visto reportages dell'Associated Press citare due funzionari libici su specialisti ucraini di droni che operavano da basi nella Libia occidentale, in particolare a Misurata. Questi agenti sono stati collegati a un precedente attacco contro una petroliera russa nel Mediterraneo. Osama Hammad, primo ministro dell'amministrazione orientale della Libia, ha chiesto alle Nazioni Unite di indagare se i droni di domenica siano stati lanciati dalla Libia occidentale.

Il governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale e con relazioni speciali con la Turchia, ha messo in guardia dal coinvolgere i porti libici in conflitti esteri. La Libia rischia di rimanere sempre più coinvolta nel conflitto, con le sue divisioni interne che minacciano di diventare più pericolose e destabilizzanti.

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Sanzioni UE e Impatto Strategico a Lungo Termine

La nuova strategia ucraina sembra colpire le diramazioni e influenze militari della Russia molto lontano da casa. Per Mosca, proteggere le sue linee di rifornimento africane potrebbe diventare notevolmente più costoso. La Dakar, una petroliera di 22 anni battente bandiera del Camerun e parte della flotta ombra russa, è inserita nell'elenco delle sanzioni dell'UE, proprio come l'Angara.

La Dakar è partita da San Pietroburgo il 31 ottobre con arrivo previsto intorno al 24 novembre. Il Presidente Zelensky ha rivendicato gli attacchi, ritenendo legittimi obiettivi russi anche fuori dalle zone del conflitto. Questa campagna suggerisce un'estensione ben oltre il Mar Nero, influenzando anche il futuro del Mediterraneo e la relazione tra sicurezza, stabilità e resilienza economica.