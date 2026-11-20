Omicidio mancato in camera di sicurezza: pediatra 60 anni ferito a colpi di pistola a Benevento. Attentato nella sala d'attesa con bambini presenti. Indagini in corso.

Un violento episodio di malavita ha segnato la giornata di mercoledì 18 novembre 2026 a Benevento, con l'attentato armato contro un medico di fiducia della comunità locale. Un pediatra di 60 anni, dipendente dell'Asl, è rimasto gravemente ferito a colpi di pistola all'interno del proprio studio professionale nel centro città. L'agguato, avvenuto durante le visite pomeridiane, ha gettato nel terrore i presenti, tra cui anche due bambini tenuti in braccio dalle rispettive madri nella sala d'attesa.

Dettagli dell'attentato allo studio medico

L'aggressione si è consumata verso il tardo pomeriggio di mercoledì 18 novembre 2026, quando l'auto dello sparatore si è stationed davanti alla clinica situata in via Monticello, un piano terra vicino all'ex Tribunale. Un uomo, identificato inizialmente per il casco nero indossato, ha effettuato la propria discesa dalla motocicletta dopo aver colpito la vetrina dello studio con diversi colpi di fucileria. I vetri si sono frantumati sotto l'impatto delle pallottole, aprendo la via all'assalitore che è entrato direttamente nella stanza.

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Una volta penetrato nell'ambulatorio, l'uomo ha puntato l'arma contro il pediatra, colpendolo ripetutamente. Le indagini preliminari hanno ricostruito che il medico ha ricevuto cinque proiettili alle gambe e un colpo di striscio al volto. Nonostante la gravità delle ferite, il professionista è riuscito a essere soccorso prontamente dal personale sanitario presente, evitando conseguenze letali immediate. L'attentatore, non attendendo rinforzi o ulteriori reazioni, è fuggito dalla scena montato sulla sua moto, scomparendo nel traffico cittadino.

Reazioni delle istituzioni e ordine dei medici

La reazione dell'ordine professionale è stata immediata e dura. Luca Milano, presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento, ha espresso il suo sgomento pubblicamente durante la trasmissione Campania 24 su Canale 9. Ha sottolineato come questo tipo di violenza non colpisca solo l'individuo, ma minacci le fondamenta stesse del sistema sanitario nazionale. Ha chiesto alla collettività di comprendere la profondità del trauma psicologico che quei piccoli, presenti nell'ambulatorio, si porteranno dentro per il resto della vita.

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L'Ordine ha denunciato con forza questa azione, definendola un atto di gravità estrema che sconvolge e sconforta l'intera categoria. I sanitari e i colleghi hanno sottolineato come la sicurezza del personale medico sia un diritto fondamentale, spesso violato in contesti che dovrebbero essere sacri per la salute pubblica. L'attacco è visto non come un semplice crimine comune, ma come un segnale di allarme per la sicurezza del lavoro sanitario in tutta la provincia.

Profilo della vittima e stato di salute

Il pediatra colpito è una figura molto nota nel territorio beneventano, sposato con una ginecologa e padre di tre figli. La sua carriera si distingue per una vastissima clientela, consolidata nel corso di un lungo periodo di attività professionale. L'ambulatorio di via Monticello è frequentato abitualmente da pazienti che seguono le sue cure sia nelle mattine che nelle serate, garantendo un servizio capillare sul territorio. In questi giorni, l'affluenza era particolarmente elevata a causa della campagna di vaccinazione antinfluenzale, fattore che ha aumentato la presenza di persone nell'attesa.

Nonostante la prognosi riservata, i medici dell'Ospedale San Pio di Benevento, dove è stato trasportato, hanno confermato che la vita del paziente non è in pericolo. La struttura ospedaliera è un luogo di riferimento per il professionista, che mantiene forti legami con il personale della casa di cura, anche grazie al ruolo della moglie che vi presta servizio. Il ricovero è proseguito in osservazione rigorosa per monitorare i danni provocati dai proiettili alle estremità inferiori.

Indagini dei Carabinieri e prossime mosse

Le indagini per l'identificazione dell'attentatore e la ricostruzione precisa dei movimenti della scena del crimine sono state affidate ai Carabinieri di Benevento. I finanzieri stanno analizzando ogni dettaglio, dalle tracce balistiche trovate sulla porta e sui muri dello studio, ai possibili testimoni oculari. La polizia sta percorrendo tutte le vie per ricostruire il percorso di fuga del motociclista, cercando di bloccare il sospetto nel più breve tempo possibile.

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La comunità scientifica e i pazienti del pediatra aspettano con ansia notizie sulle sue condizioni cliniche e sulla ripresa delle attività ambulatoriali. Nel frattempo, le forze dell'ordine non hanno escluso possibilità di legami con precedenti conflitti o richieste economiche, mantenendo l'ipotesi dell'agguato mirato come la pista principale. Ogni informazione fornita dai cittadini potrebbe rivelarsi cruciale per chiudere il caso e restituire serenità ai lavoratori della sanità.