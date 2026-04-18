Attacco a Caschi Blu francesi in Libano: Macron accusa Hezbollah, si aggrava la crisi regionale

Un peacekeeper francese ucciso e tre feriti in un'imboscata nel Sud del Libano. Il Presidente Macron punta il dito contro Hezbollah, che respinge le accuse. L'incidente mina la fragilità del cessate il fuoco tra Libano e Israele e acuisce le tensioni interne al governo libanese.

Un grave attacco deliberato ha colpito ieri un contingente francese di Unifil , la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano , nel distretto di Bint Jbeil, nel Sud del Paese, a poco meno di tre giorni dalla proclamazione del cessate il fuoco tra Libano e Israele . Il bilancio delle vittime è pesante: il sergente maggiore Florian Montorio, appartenente al 17esimo reggimento genieri paracadutisti di Montalban, ha perso la vita. Altri tre peacekeeper francesi sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale, due dei quali in condizioni critiche.

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha reagito con parole di ferma condanna, accusando direttamente Hezbollah per l'attacco e definendolo inaccettabile. In una telefonata con il Presidente libanese Joseph Aoun e il Primo Ministro Nawaf Salam, Macron ha esortato il governo di Beirut ad agire con fermezza contro i responsabili dell'incidente. Entrambi i leader libanesi hanno condannato l'accaduto e promesso l'avvio di un'indagine per far luce sull'episodio.

Secondo un comunicato ufficiale di Unifil, la pattuglia presa di mira si trovava nel villaggio di Ghandouriyeh con il compito di bonificare una strada per ripristinare il contatto con le posizioni isolate della missione. Le indagini preliminari puntano il dito contro 'attori non statali', con la forte presunzione che si tratti di Hezbollah. Il gruppo armato filo-iraniano ha prontamente respinto ogni accusa in un proprio comunicato, invitando alla cautela nell'esprimere giudizi affrettati sull'incidente.

La comunità internazionale ha espresso forte preoccupazione per l'attacco. Il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto hanno espresso condanna e vicinanza alla Francia e alle famiglie dei militari caduti.

Purtroppo, il fuoco diretto contro i Caschi Blu non è un evento raro nel Libano meridionale. Tra marzo e aprile 2026, tre peacekeeper indonesiani sono stati uccisi in circostanze simili. Tuttavia, l'episodio attuale riporta alla memoria la tragica morte del soldato irlandese Sean Rooney, avvenuta il 14 dicembre 2022, colpito da colpi di arma da fuoco mentre attraversava il villaggio di Aqibiyeh. Dall'inizio della missione di Unifil nel 1978, oltre 340 Caschi Blu hanno perso la vita in Libano.

Anche il contingente italiano non è rimasto immune da incidenti nell'ultimo mese, con un convoglio italiano che ha subito spari di avvertimento da parte di militari israeliani. Questo fatto ha suscitato la condanna della Premier italiana Giorgia Meloni, portando alla convocazione dell'ambasciatore israeliano a Roma presso il Ministero degli Esteri.

In questo contesto già teso, la tregua tra Israele e Libano, proclamata venerdì, appare sempre più fragile. Mentre i libanesi cercano di fare ritorno alle proprie case nel Sud del Paese, Israele ribadisce il proprio controllo sulla zona cuscinetto, denominata Linea Gialla, emulando la strategia adottata nella Striscia di Gaza. Nonostante il cessate il fuoco, ieri si sono registrati colpi di artiglieria israeliana che hanno raggiunto la periferia di Kounine, un villaggio a nord di Bint Jbeil, teatro di aspri scontri tra l'esercito israeliano e Hezbollah. Raffiche di mitragliatrici israeliane hanno inoltre colpito la località di Aitaroun, anch'essa nel distretto di Bint Jbeil. Esplosioni attribuite alle forze israeliane sono state udite in diverse città di confine come Taybeh, Qantara e Khiam.

L'attacco a Unifil rischia di acuire ulteriormente l'isolamento di Hezbollah e la sua distanza dal governo di Beirut. Quest'ultimo, infatti, aveva recentemente dichiarato illegali le attività militari del gruppo sciita e avviato colloqui diretti con Israele, incontrando il netto rifiuto di Hezbollah.

Proprio nella mattinata di ieri, in coincidenza con il tragico incidente nel Sud, due esponenti di spicco di Hezbollah, tra cui Hassan Fadlallah, membro del Parlamento per la circoscrizione di Tebnine, hanno lanciato un duro attacco verbale contro il Presidente Aoun. Il giorno precedente, Aoun aveva tenuto un discorso alla nazione particolarmente deciso, nel quale aveva riaffermato la determinazione dello Stato libanese a estendere la propria sovranità su tutto il territorio nazionale, ipotizzando anche il disarmo di Hezbollah. Tuttavia, è evidente a tutti che la resa delle armi da parte del gruppo sciita sarà un processo arduo e costellato di ostacoli, data la comprovata debolezza delle istituzioni libanesi e gli stretti legami delle milizie con Teheran





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libano Israele Unifil Hezbollah Pacekeeper

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Netanyahu sul Libano: 'Con Hezbollah non abbiamo ancora finito'Il primo ministro israeliano: 'Agiremo contro la minaccia residua' (ANSA)

Read more »

Libano, Khoury: «Disarmare Hezbollah e convocare sciiti in conferenza internazionale in Italia»“Un consiglio a Tajani? Convochi una conferenza internazionale in Italia invitando anche...

Read more »

Attacco contro i caschi blu in Libano, ucciso un sergente francese e feriti tre soldati. Macron: «Responsabilità di ​Hezbollah»​Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un...

Read more »

Macron: 'Casco blu ucciso e tre feriti tra i francesi in Libano''Tutto lascia pensare ad Hezbollah'. Unifil, 'pattuglia colpita durante sminamento, pensiamo a Hezbollah' (ANSA)

Read more »

Attacco ai caschi blu in Libano, ucciso un sergente francese e feriti tre soldati. Macron: «Responsabilità di ​Hezbollah»​Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un...

Read more »

Macron, un casco blu ucciso e tre feriti tra i francesi in LibanoUn soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. 'Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah', ha aggiunto. (ANSA). (ANSA)

Read more »