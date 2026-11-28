Medici Senza Frontieri condanna l'uccisione di due membri del personale a Gaza da parte dell'esercito israeliano, che li accusa di legami con Hamas. L'Oms chiede il stop immediato.

Medici Senza Frontiere ha espresso la più ferma indignazione per l'uccisione di due dei suoi membri del personale, avvenuta durante un attacco israeliano contro una clinica a Gaza. L'organizzazione umanitaria ha definito l'evento un colpo diretto intenzionale, sottolineando che le strutture erano chiaramente identificate e la loro posizione era stata precedentemente comunicata alle forze armate israeliane.

Le accuse incrociate sui due operatori

L'esercito israeliano ha giustificato l'operazione affermando che i due deceduti fossero terroristi di Hamas in servizio nella clinica. Le autorità militari hanno identificato i vittime come Ahmad Abou Hassira e Moaz Sobh, descrivendo quest'ultimo come comandante di una cellula di artiglieria del gruppo palestinese. La nota dell'esercito precisa che, pur operando come addetti alla sicurezza nella struttura gestita da Medici Senza Frontiere, i due avrebbero agito come terroristi.

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Gli esperti israeliani hanno inoltre specificato che l'attacco non aveva lo scopo di colpire un ospedale o causare danni alle infrastrutture mediche nell'area circostante, ma mirava specificamente ai due individui accusati.

Le reazioni della comunità internazionale

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha condannato prontamente l'incidente sui social network, definendo gli attacchi contro il personale sanitario e le strutture di Gaza oltraggiosi e inaccettabili. L'espressione 'atti inaccettabili' del leader dell'Oms evidenzia la gravità della violazione delle norme umanitarie internazionali e sollecita un cessate immediato alle ostività contro il personale medico.

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Medici Senza Frontiere ha ribadito di non assumere mai consapevolmente persone coinvolte in attività militari e di adottare procedure di selezione rigorose. L'organizzazione umanitaria sostiene che, nonostante le accuse mosse dalle autorità israeliane riguardo a presunti legami terroristici, i suoi protocolli di sicurezza escludono tali figure dal personale dipendente.

Il bilancio delle vittime e il contesto bellico

A seguito di questo attacco, il numero totale degli operatori di Medici Senza Frontieri uccisi a Gaza è salito a 17. La guerra nella Striscia è stata innescata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che causò la morte di oltre 1.200 persone in Israele. La risposta militare israeliana ha devastato gran parte del territorio, portando il numero delle vittime palestinesi a oltre 74.600, secondo i dati del ministero della Salute di Gaza, ritenuti attendibili dalle Nazioni Unite.

Un cessate il fuoco, entrato in vigore nell'ottobre 2025, non ha segnato la fine delle violenze. Dall'inizio della tregua, oltre 1.650 palestinesi sono stati uccisi e l'esercito israeliano ha confermato la morte di sette propri soldati e di un collaboratore civile, in un ciclo continuo di accuse reciproche di violazione della tregua.