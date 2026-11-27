Izzeldeen al-Hayya, figlio di Khalil al-Hayya, sopravvive a un colpo mirato israeliano a Gaza. Hamas accusa Israele di minare il cessate il fuoco del 2025.

Il figlio di Khalil al-Hayya, il leader di Hamas, è sopravvissuto a un tentativo di assassinio organizzato dall'esercito israeliano il venerdì 27 novembre. Basem Naim, un alto funzionario della organizzazione, ha confermato alla Reuters che Izzeldeen al-Hayya e i membri della sua famiglia sono riusciti a scampare a un attacco aereo sferrato nelle prime ore del mattino. Le fonti di Hamas hanno riportato che diverse persone, tra cui la nuora di Hayya, hanno riportato ferite, ma non ci sono state vittime mortali tra i diretti colpiti.

Dettagli dell'attacco e contesto operativo

Basem Naim ha specificato che Izzeldeen al-Hayya, nato nel 1997, rappresenta l'ultimo figlio maschio ancora in vita del leader di Hamas. Il funzionario ha evidenziato che altri quattro figli erano stati uccisi in precedenti operazioni delle forze israeliane, rendendo questa operazione particolarmente significativa dal punto di vista simbolico e strategico. Hamas ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui dichiarava che l'esercito israeliano aveva preso di mira un appartamento residenziale, identificando la specifica dimora come obiettivo prioritario.

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L'organizzazione ha esplicitamente collegato questo attacco alle minacce pubbliche formulate da Israel Katz, il ministro della Difesa israeliano, contro la famiglia di Khalil al-Hayya. L'intervento militare è stato descritto come un tentativo mirato di eliminare la leadership ereditaria o collaterale, in un contesto di elevata tensione. La precisione del colpo suggerisce un'intelligence approfondita sulla posizione della famiglia, nonostante la natura caotica del conflitto in corso.

Posizioni delle parti e accuse reciproche

Hamas ha accusato Israele di cercare attivamente di minare l'accordo di cessate il fuoco di Gaza del 2025 attraverso azioni militari continue. L'organizzazione palestinese ha affermato che Israele si assume la piena responsabilità delle conseguenze derivanti da questi attacchi reiterati, sostenendo che le ostilità siano volte a destabilizzare qualsiasi tentativo di pacificazione regionale. Questa posizione è stata ribadita con fermezza durante la conferenza stampa successiva all'evento.

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Parallelamente, Khalil al-Hayya, nominato leader generale di Hamas a luglio, aveva già avvertito di possibili ritorsioni il giovedì precedente. L'avvertimento è giunto dopo che gli attacchi israeliani avevano ucciso almeno 10 persone a Gaza, aumentando ulteriormente le tensioni. La dichiarazione di Hayya era strutturata come una risposta diretta alla perdita di vite civili e alla percezione di un'escalation aggressiva da parte delle forze di Tel Aviv.

Impatto reale e prossimi sviluppi

La vicenda assume un peso storico particolare considerando la storia familiare di Khalil al-Hayya. Izzeldeen al-Hayya è infatti il fratello gemello di Hamam Khalil al-Hayya, il quale era stato ucciso nel 2025 in un attacco aereo israeliano che aveva come obiettivo i leader di Hamas in Qatar. Durante quell'operazione, Khalil al-Hayya stesso era riuscito a sfuggire per un soffio all'assassinio, un evento che ha segnato una svolta nella sua ascesa alla guida dell'organizzazione.

Le conseguenze di questo recente attacco potrebbero influenzare negativamente i negoziati diplomatici in corso. La sopravvivenza di Izzeldeen al-Hayya, unita alle ferite subite da altri familiari, potrebbe essere utilizzata da Hamas come giustificazione per una intensificazione delle operazioni o per un rifiuto di aderire a eventuali pause umanitarie. Il futuro immediato vedrà probabilmente un aumento delle tensioni verbali e operative tra le parti coinvolte nel conflitto di Gaza.