La nave cargo Mv Marsa Virgo è stata abbordata da uomini armati nello Stretto di Hormuz. Dettagli sull'evento, sulle posizioni di Teheran e sugli impatti logistici.

Un'operazione di pirateria marittima ha interessato la nave cargo Mv Marsa Virgo nello Stretto di Hormuz. Il relitto è stato identificato come appartenente alla società emiratina Marsa Ocean Shipping. Un funzionario della polizia marittima del Puntland ha confermato l'avvenuto sequestro.

Sei uomini armati sono riusciti a prendere il controllo dell'imbarcazione commerciale. Il cargo trasportava container con un carico ancora non completamente divulgato dalle autorità. La regione semiautonomia della Somalia ha riferito i primi dettagli dell'accaduto.

Also read Lo Stretto delle purghe e della disinformazione

Dettagli sull'abbordaggio e coordinate

L'agenzia britannica per le Operazioni commerciali marittime (Ukmto) ha comunicato di aver ricevuto una segnalazione diretta dal comandante. Gli assalitori sono saliti a bordo alle ore 5:30 del mattino, ora italiana. L'attacco è avvenuto a circa 64 miglia nautiche da Balhaf.

Le coordinate precise indicano una posizione a 119 chilometri a sud-ovest della costa dello Yemen. Questa distanza conferma la vicinanza ai passaggi navali strategici del Golfo Persico. La sicurezza della rotta è diventata immediatamente critica.

Advertisement

Reazioni di Teheran e posizioni geopolitiche

Il titolo di testata cita l'alta tensione nella regione come contesto immediato. Teheran ha accusato esplicitamente Italia e Romania di essere complici di una guerra regionale. Questa dichiarazione politica accompagna le notizie sulle operazioni dei Pasdaran.

I Pasdaran sono indicati come gli autori di un attacco a una nave cargo. Le tensioni diplomatiche si sommano alle minacce alla libertà di navigazione. Gli Stati regionali e le potenze mondiali monitorano la situazione da vicino.

Protezione equipaggio e risposta europea

Il Centro per la sicurezza marittima dell'Unione europea ha diffuso un secondo allarme. L'istituzione si concentra sull'Oceano Indiano come area operativa. Hanno confermato la gravità della minaccia per il traffico commerciale.

Secondo le informazioni disponibili, l'equipaggio si sarebbe rifugiato in un compartimento di sicurezza. Questa procedura è standard per preservare le vite umane. La loro posizione esatta non è stata immediatamente rivelata.

Advertisement

Impatto logistico e prossime fasi

La nave Mv Marsa Virgo rappresentava un collegamento importante per la logistica globale. L'interruzione del viaggio comporta ritardi nelle catene di approvvigionamento. I container non identificati potrebbero contenere merci sensibili.

Le autorità marittime stanno coordinando la risposta alla crisi. Le indagini sulla provenienza degli assalitori sono iniziate. Il futuro della merce a bordo rimane incerto per il momento.