Attacco a navi mercantili nel Mar d'Azov: cinque morti azeri, l'Ucraina rivendica l'azione dei droni

Cinque cittadini azeri uccisi e tre feriti in attacchi a due mercantili nella baia di Taganrog. Il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian conferma l'episodio e precisa che le navi non sono di proprietà azera. L'Ucraina afferma che i suoi droni hanno colpito cinque navi nei porti di Mariupol e Berdyansk, accusandole di trasportare grano rubato e rifornimenti militari. Il comandante delle forze drone ucraine, Robert Brovdi, ha dichiarato che le imbarcazioni avevano nomi cancellati e radar spenti.

Il ministero degli Esteri dell' Azerbaigian ha confermato che cinque cittadini azeri hanno perso la vita e altri tre sono rimasti feriti in due distinti attacchi a mercantili avvenuti nel Mar d'Azov, specificamente nella baia di Taganrog .

Le autorità azere hanno precisato che, nonostante l'equipaggio fosse composto in larga parte da connazionali, le navi coinvolte non sono di proprietà dell'Azerbaigian. Le vittime rientrano in un gruppo totale di 25 marinai azeri che erano a bordo dei due vascelli colpiti. L'episodio avviene in un contesto di crescente tensione nella regione, dove il Mar d'Azov è una zona di intensa attività militare e logistica.

La bacino di Taganrog, sotto controllo russo, è un punto strategico per le operazioni navali e il trasferimento di merci. Gli attacchi sono stati attribuiti dalle autorità ucraine alle loro forze drone, che hanno rivendicato un'operazione più ampia contro diverse imbarcazioni nei porti di Mariupol e Berdyansk, nonché nelle acque costiere dei territori occupati.

Il comandante delle forze drone ucraine, Robert Brovdi, ha dichiarato che i droni hanno colpito navi da carico secco e una petroliera accusate di essere coinvolte nel trasferimento illegale di grano ucraino, considerato dai Kiev come saccheggiato, e nel trasporto di rifornimenti militari e carburante a sostegno delle forze russe. Brovdi ha sottolineato che le navi bersagliate avevano i nomi cancellati o coperti e i sistemi di radar spenti per evitare il rilevamento, pratica comune tra le imbarcazioni che operano in acque contestate per eludere i controlli.

Questa azia militare si inserisce nella più ampia strategia ucraina di contrastare le linee di rifornimento nemiche, in particolare quelle legate all'esportazione di cereali, una risorsa economica cruciale per la Russia. Il controllo del Mar d'Azov e dei suoi porti è un obiettivo chiave per entrambe le parti: per la Russia, garantire la sicurezza delle rotte logistiche verso la Crimea; per l'Ucraina, interrompere il flusso di materiali che sostengono lo sforzo bellico russo.

Gli incidenti sollevano interrogativi sulla sicurezza dei marinai stranieri che lavorano su navi coinvolte in traffici nella zona di guerra. L'Azerbaigian, pur non essendo direttamente coinvolto nel conflitto, vede i suoi cittadini esposti a rischi estremi a causa del loro lavoro su imbarcazioni commerciali che operano in acque pericolose. Il ministero degli Esteri di Baku potrebbe ora richiedere spiegazioni e garantire maggiore protezione per i suoi cittadini.

La comunità internazionale, attraverso organismi come l'IMO, è chiamata a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza della navigazione in aree di conflitto. La guerra in Ucraina ha trasformato il Mar d'Azov in un teatro di operazioni militari, dove le imbarcazioni commerciali sono spesso sospettate di trasportare rifornimenti per una delle parti. L'uso di droni per colpire navi rappresenta una nuova forma di guerra asimmetrica, capace di colpire obiettivi navali con relativa facilità e basso rischio per l'attaccante.

Questo episodio evidenzia come il conflitto si sia esteso al dominio marittimo, con conseguenze per il commercio internazionale e la libertà di navigazione. Le sanzioni contro la Russia mirano anche a limitare le sue capacità logistiche, e gli attacchi alle navi potrebbero essere visti come parte di questo più ampio sforzo.

Tuttavia, il diritto internazionale richiede che le parti in conflitto distinguano tra mezzi militari e civili, e gli attacchi a navi mercantili possono sollevare problemi di legittimità se le imbarcazioni sono effettivamente usate per scopi bellici. Le affermazioni ucraine sulle navi coinvolte nel trasporto di grana rubata e materiale militare devono essere verificate indipendentemente. Il governo di Kiev ha spesso accusato la Russia di saccheggiare le risorse ucraine, specialmente grano, per finanziare la guerra e ridurre l'impatto delle sanzioni.

Le navi con i nomi cancellati sembrano operare in modo clandestino, suggerendo un tentativo di nascondere la loro vera proprietà o attività. Questo scenario intricato mostra come il conflitto in Ucraina non sia solo una guerra terrestre, ma coinvolga anche il controllo del mare e delle sue rotte commerciali. La sicurezza dei marinai resta una priorità, e le compagnie di navigazione devono valutare attentamente i rischi prima di inviare le proprie navi in zone di guerra





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