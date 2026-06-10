Attacco a petroliera al largo dell'Oman: due dispersi e un ferito, sospetto missile Usa

Un missile statunitense avrebbe colpito la nave cisterna Settebello, causando due dispersi e un ferito. L'episodio rientra nel blocco navale Usa contro le navi legate all'Iran nella regione dello Stretto di Hormuz.

Il 10 giugno, un sospetto attacco missilistico statunitense contro una petroliera al largo dell' Oman ha causato la dispersione di due membri dell'equipaggio e il ferimento di un terzo, secondo quanto riportato da fonti marittime.

L'incidente ha coinvolto la nave cisterna Settebello, battente bandiera di Palau, che ha segnalato un incendio nella sala macchine a circa 20 miglia nautiche a nord-est del porto di Sohar. La marina militare omanita è intervenuta in risposta alla chiamata di soccorso. L'incidente si inserisce nel contesto di un blocco navale imposto dagli Stati Uniti sulle rotte commerciali legate all'Iran, iniziato il 13 aprile in risposta alla riduzione del transito attraverso lo Stretto di Hormuz da parte di Teheran.

Secondo il Comando Centrale statunitense, le forze americane hanno disabilitato sette navi non conformi, reindirizzato 134 che hanno rispettato le regole e consentito il passaggio di 42 imbarcazioni con aiuti umanitari. Tra le navi prese di mira figura anche la Marivex, una petroliera a vuoto disattivata nel Golfo dell'Oman dopo aver tentato di raggiungere un porto iraniano.

Il gruppo di sicurezza marittima britannico Ambrey ha dichiarato che l'attacco potrebbe essere il risultato di operazioni statunitensi per bloccare i porti iraniani, basandosi su precedenti avvertimenti agli equipaggi di radunarsi a prua prima di un attacco a poppa. Una seconda fonte di sicurezza marittima ha confermato la probabile responsabilità di un missile americano. La Settebello, parzialmente carica, era stata localizzata l'ultima volta il 1° giugno al largo dell'Oman, secondo la piattaforma di tracciamento MarineTraffic.

Il suo operatore indiano non è stato raggiungibile per un commento. Le navi mirate includono sia unità iraniane sia le cosiddette petroliere della 'flotta ombra', vecchie imbarcazioni senza assicurazione occidentale utilizzate per trasportare petrolio soggetto a sanzioni, che spesso battono bandiere di comodo per occultare proprietà, carico e movimenti. Questo episodio evidenzia le tensioni crescenti nella regione e le misure estreme adottate per far rispettare le sanzioni, con potenziali rischi per la sicurezza marittima globale e le rotte energetiche critiche





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