Attacco a scuola in Nigeria: tre morti e un ferito

Un attacco a una scuola in Nigeria ha causato la morte di tre persone e un agente di sicurezza è rimasto ferito. Le forze di sicurezza congiunte hanno respinto l'assalto a seguito di uno scontro a fuoco.

Uomini armati hanno ucciso tre persone in un attacco a una scuola mercoledì nello stato centrale nigeriano di Kogi , ha detto la polizia. Le forze di sicurezza congiunte hanno respinto l'assalto a seguito di uno scontro a fuoco.

L'attacco sottolinea le persistenti sfide alla sicurezza in alcune parti della Nigeria, dove i gruppi armati continuano a colpire comunità e scuole, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli studenti e sulla capacità delle autorità di contenere la violenza diffusa. La polizia dello Stato di Kogi ha dichiarato che uomini armati in sella a circa 40 motociclette hanno preso d'assalto la comunità di Iluke Bunu, compresa una scuola secondaria, provocando la risposta della polizia, dell'esercito e dei vigilantes locali.

Il personale di sicurezza ha ingaggiato uno scontro a fuoco con gli assalitori, costringendoli a fuggire nella vicina boscaglia, ha dichiarato la polizia. Un sospetto aggressore è stato ucciso durante lo scambio di armi, mentre le forze congiunte hanno lanciato operazioni per rintracciare coloro che sono fuggiti. La polizia ha confermato la morte di tre persone, tra cui il vicepreside di una scuola, un uomo di 70 anni e un bambino di 6 anni.

Un agente di sicurezza è rimasto ferito. Le autorità hanno detto che non ci sono prove conclusive di un rapimento di massa, anche se le indagini sono in corso. Un residente ha detto che alcuni studenti potrebbero essere stati rapiti, ma non è stato possibile verificarlo in modo indipendente. I rapimenti di scuole sono avvenuti soprattutto nel nord-ovest del Paese, dove bande criminali armate effettuano rapimenti a scopo di riscatto.

Decine di studenti rapiti il mese scorso nello Stato sudoccidentale di Oyo sono ancora dispersi





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