Attacco ADNOC nello Stretto di Hormuz: un equipaggiatore disperso e undici feriti dopo il colpo alla nave. Dettagli sulla crisi energetica.

ADNOC L&S degli Emirati Arabi Uniti ha confermato che un membro dell'equipaggio risulta disperso e undici persone sono rimaste ferite dopo l'attacco alla propria imbarcazione nello Stretto di Hormuz il 17 novembre 2026. L'incidente ha colpito una nave della compagnia durante le operazioni di navigazione nella zona, segnando un ulteriore episodio di violenza nel canale strategico.

Dettagli dell'attacco e situazione dell'equipaggio

Secondo quanto comunicato dalla società mercoledì 18 novembre 2026, le operazioni di ricerca e soccorso sono attualmente in corso in stretta coordinazione con le autorità competenti. ADNOC L&S, che è una controllata della società statale di Abu Dhabi ADNOC, ha fornito il comunicatsato senza tuttavia rivelare il nome specifico della nave colpita o altri dettagli tecnici sull'evento.

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Fonti dedicate alla sicurezza marittima hanno riferito all'agenzia Reuters che l'equipaggio di una nave cisterna per gas di petrolio liquefatto aveva abbandonato la nave martedì dopo che l'imbarcazione era stata colpita da un proiettile. La nave si trovava in navigazione attraverso lo stretto quando è avvenuta l'esplosione, costringendo i membri dell'equipaggio a mettersi in salvo.

Rolli delle autorità iraniane e verifiche internazionali

Le Guardie Rivoluzionarie e la marina iraniane hanno dichiarato martedì che una nave che trasportava gas naturale liquefatto e due petroliere avevano preso fuoco nel canale. Le autorità iraniane hanno rivendicato la responsabilità o comunque hanno commentato l'evento come parte delle tensioni regionali, ma l'agenzia Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente tali notizie al momento della pubblicazione.

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Parallelamente, l'agenzia UKMTO, legata alla marina britannica, ha dichiarato martedì che l'equipaggio di una petroliera in transito nello Stretto di Hormuz risultava disperso dopo che la nave era stata attaccata per la seconda volta a nord di Khasab. L'agenzia non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni dell'equipaggio o sullo stato della nave, ma la situazione indica un'escalation nelle operazioni belliche navali nella zona.

Impatto sulle rotte energetiche globali

Questo mese si è registrato un'impennata degli attacchi alle petroliere nello Stretto di Hormuz, che rimane bloccato dall'Iran in risposta alla guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro il Paese. La tensione geopolitica ha creato un clima di incertezza per il trasporto marittimo, con navi commerciali e petroliere che devono affrontare rischi sempre maggiori nel transito.

Il conflitto ha messo a rischio le esportazioni energetiche dei paesi del Golfo, poiché il traffico marittimo rimane interrotto in questa via navigabile vitale. Lo Stretto di Hormuz è un passaggio cruciale per l'economia globale, dato che prima del conflitto trasportava un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas, rendendo ogni interruzione un evento di portata internazionale.