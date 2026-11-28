L'esercito birmano ha colpito una scuola a Magway uccidendo 30 civili. Il Governo di Unità Nazionale denuncia crimini di guerra e chiede sanzioni internazionali.

Un attacco aereo dell'esercito birmano ha provocato la morte di almeno 30 persone in una scuola situata in un villaggio controllato dai ribelli nella regione centrale di Magway. L'operazione militare, avvenuta giovedì, ha colpito l'istituto scolastico e un complesso di un monastero a Sinbaungwe durante una cerimonia religiosa, come confermato da un testimone locale e dal portavoce del Governo di Unità Nazionale ( NUG) sabato 28 novembre. Le vittime includono un neonato e diversi scolari, oltre a più di venti civili tra donne e bambini, secondo le informazioni raccolte dalle forze di opposizione.

Dettagli dell'operazione militare a Sinbaungwe

Il bombardamento ha utilizzato un arsenale significativo per colpire l'area. La dichiarazione congiunta rilasciata dal Governo di Unità Nazionale e dal Governo Federale Provvisorio di Magway ha specificato che sono state impiegate quattro bombe aeree da 500 libbre, dodici proiettili di artiglieria e sette droni suicidi. L'attacco è avvenuto intorno alle 15:00 ora locale di giovedì, un momento in cui, secondo i testimoni, non stavano avendo luogo scontri attivi nella zona. I combattenti ribelli attraversavano il villaggio solo occasionalmente, indicando che la presenza di forze armate non giustificava un bombardamento di tale portata in un'area apparentemente civile.

Also read Due tecnici italiani morti in Kuwait per attacco aereo attribuito all'Iran

Contestazione delle accuse militari e del NUG

Il portavoce del NUG Nay Phone Latt e un testimone locale hanno confermato che l'offensiva ha causato nove morti tra i combattenti ribelli, oltre alle numerose vittime civili. Parallelamente, i canali Telegram filo-militari hanno sostenuto che l'attacco mirasse a una cerimonia di laurea e a un raduno di forze ribelli. Tuttavia, al momento della pubblicazione di questa informazione, sabato pomeriggio, l'esercito birmano non aveva ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. Questa discrepanza tra le versioni ufficiali e quelle riportate dai canali sostenitori dell'esercito ha alimentato le polemiche internazionali sulla natura dell'operazione.

Advertisement

Record di violenza aerea e crisi umanitaria

I dati raccolti dal Governo di Unità Nazionale mostrano l'entità della campagna aerea condotta dalle forze governative. Tra il 1 febbraio 2021 e la fine di ottobre 2026, l'esercito ha sferrato 15.327 attacchi aerei in 6.653 episodi distinti. Queste operazioni hanno causato 6.467 morti tra i civili e hanno danneggiato 562 scuole e 848 edifici religiosi. Il conflitto civile, iniziato dopo il colpo di stato del 2021, ha ucciso circa 100.000 persone e costretto oltre 3,5 milioni di persone a lasciare le proprie case, creando una delle crisi umanitarie più gravi della regione.

Reazioni internazionali e richieste di sanzioni

L'attacco a Sinbaungwe è arrivato una settimana dopo che la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la Birmania aveva commesso un genocidio contro la minoranza Rohingya nel 2017. Il Governo di Unità Nazionale e le autorità locali hanno condannato l'evento come un crimine di guerra e una violazione della Convenzione di Ginevra. Le forze di opposizione hanno esortato le Nazioni Unite, l'ASEAN e i paesi vicini a interrompere il flusso di carburante per aviazione, munizioni e tecnologia per droni verso l'esercito birmano, cercando di limitare la capacità delle forze governative di condurre tali offensive aeree.