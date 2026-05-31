Attacco aereo israeliano uccide almeno due palestinesi in un caffè di Gaza

Un attacco aereo israeliano ha ucciso almeno due palestinesi e ne ha feriti 12 domenica in un caffè di Gaza. L'attacco è stato condotto in risposta a una serie di lanci di razzi da parte di Hamas.

Un attacco aereo israeliano ha ucciso almeno due palestinesi e ne ha feriti 12 domenica in un caffè di Gaza affollato di persone che celebravano una festività, hanno detto i funzionari sanitari.

Un cessate il fuoco di ottobre, mediato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non è riuscito a fermare gli attacchi israeliani a Gaza. Israele e Hamas sono bloccati in colloqui indiretti sull'attuazione della seconda fase dell'accordo, che include il disarmo del gruppo e il ritiro dell'esercito israeliano. Il cessate il fuoco ha lasciato a Israele il controllo di più della metà di Gaza, mentre Hamas controlla una piccola parte del territorio costiero.

Il bar colpito domenica è stato il porto di emergenza di Gaza, un molo galleggiante al largo della costa che doveva essere temporaneo. Dall'entrata in vigore della tregua, circa 900 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani, secondo le cifre fornite dai funzionari sanitari di Gaza che non distinguono tra combattenti e civili. Quattro soldati israeliani sono stati uccisi da militanti nello stesso periodo, ha dichiarato l'esercito del Paese.

Il caffè colpito era pieno di persone che celebravano la festività, ma anche di altri che erano solo passati per caso. I feriti sono stati trasportati in ospedale e sono stati subito sottoposti a cure mediche. I funzionari sanitari hanno detto che la situazione è critica e che ci sono molte vittime. L'attacco aereo è stato condotto da Israele in risposta a una serie di lanci di razzi da parte di Hamas.

Israele ha detto che gli attacchi sono stati diretti contro obiettivi militari, ma Hamas ha negato che ci siano stati obiettivi militari nel caffè colpito. L'incidente ha suscitato una grande indignazione in tutto il mondo e molti hanno condannato l'attacco aereo. L'ONU ha chiesto un immediato cessate il fuoco e la fine degli attacchi contro i civili. L'incidente ha anche suscitato una grande preoccupazione in Israele, dove molti hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei propri cittadini.

L'esercito israeliano ha detto che è pronto a rispondere a qualsiasi minaccia e che farà tutto il possibile per proteggere i propri cittadini





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