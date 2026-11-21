La Russia lancia oltre 110 missili e 400 droni contro l'Ucraina poco dopo l'incontro tra Trump, Putin e Xi Jinping. Il bilancio è di almeno 8 morti e 30 feriti a Kiev e Kryvyi Rih.

La Russia ha condotto uno dei raid aerei più massicci dall'inizio dell'invasione su larga scala, lanciando oltre 110 missili, tra cui 27 balistici, e più di 400 droni contro obiettivi energetici, logistici e civili. L'attacco è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, colpendo diverse regioni del Paese e provocando un bilancio drammatico che conta almeno otto morti e quasi trenta feriti. L'impatto ha causato interruzioni diffuse di elettricità, acqua e riscaldamento, incluso nella capitale Kiev, danneggiando abitazioni, strutture sanitarie e tre ponti sul fiume Dnipro.

Strategia aerea e obiettivi energetici

Secondo le autorità ucraine, Mosca ha mirato specificamente alle infrastrutture critiche del Paese, compromettendo la stabilità della rete elettrica. L'operatore Ukrenergo ha descritto la situazione del sistema nazionale come estremamente difficile da gestire. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha immediatamente invitato i residenti a limitare gli spostamenti in auto e a rimanere al sicuro durante le ondate di missili e droni. L'offensiva ha interessato non solo i centri urbani principali ma anche le reti di approvvigionamento vitale, lasciando migliaia di cittadini senza servizi essenziali nelle ore fredde invernali.

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Contesto geopolitico incontro Trump-Putin

Questo attacco coordinato è arrivato a ridosso del vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico svoltosi a Shenzhen, dove Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping si sono incontrati in una storica riunione bilaterale. I tre leader hanno discusso della guerra in Ucraina e pubblicato una dichiarazione congiunta sulla pace, senza tuttavia annunciare una svolta concreta nei negoziati diplomatici. Trump ha insistito nel difendere il suo rapporto personale con Putin, ripetendo che il presidente russo vorrebbe risolvere la questione bellica e che la guerra finirà presto, definendolo il suo amico.

Reazioni di Zelensky e tattiche militari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l'attacco altamente dimostrativo, sostenendo che Mosca sta cercando di compensare con la forza militare ciò che non è riuscito a ottenere sul tavolo diplomatico a Shenzhen. Zelensky ha denunciato l'uso di tattiche crudeli a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino, dove due missili balistici hanno colpito un parcheggio affollato la sera del 20 novembre. Successivamente, droni Shahed hanno attaccato nuovamente la stessa area mentre i soccorritori lavoravano per salvare le vittime, un fenomeno che l'Ucraina indica come una strategia deliberata contro il personale sanitario e di emergenza.

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Crise a Kryvyi Rih e vittime civili

A Kryvyi Rih, l'attacco a doppio colpo ha causato la morte di un bambino di sette anni, colpito alla testa, e di una paramedica ventenne durante le operazioni di soccorso. Il numero dei feriti è salito a 60, di cui sei bambini, con 28 persone ricoverate in condizioni gravi. Tra i feriti figurano anche sanitari, artificieri e membri dei servizi di emergenza. Oleksandr Vilkul, capo del consiglio di difesa della città, ha affermato che l'obiettivo del secondo attacco era specificamente il personale medico e le operazioni di salvataggio. Questa escalation di violenza civile segue i recenti danni subiti dal ponte di Kerch.

Il ponte di Kerch e le prospettive future

L'offensiva russa sembra essere una risposta diretta alla campagna ucraina contro il ponte di Kerch, la struttura di 19 chilometri che collega la Russia alla Crimea annessa. Gli attacchi ucraini hanno danneggiato la carreggiata e una linea ferroviaria parallela, portando Putin a promettere una risposta dura. Zelensky ha respinto l'idea che l'operazione sia una provocazione, ricordando che la Russia ha già colpito i ponti ucraini 109 volte. Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha escluso una tregua per i cereali o le infrastrutture energetiche, respingendo anche l'ingresso dell'Ucraina nella NATO e le garanzie di sicurezza occidentali per Kiev.