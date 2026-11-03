Attacco aereo Venezuela Eln: 19 morti e riavvicinamento Usa-Caracas

Il Venezuela colpisce l'Eln con raid aerei, causando 19 morti. Nel frattempo, il segretario di Stato Marco Rubio incontra Oliver Blanco per un piano di transizione politica.

L'esercito venezuelano ha condotto un'operazione militare aerea di grande portata contro un campo dell'Esercito di Liberazione Nazionale, un gruppo guerrigliero colombiano di matrice marxista-leninista. Il raid, effettuato con l'uso coordinato di elicotteri e droni, ha sorpreso i miliziani mentre erano accampati in una zona boscosa situata a Buena Vista del Meta, nello Stato di Apure, nella regione sud-ovest del Venezuela vicino al confine nazionale.

Risultati dell'operazione aerea

La colonna ufficiale dei morti è stabilita in almeno 19 vittime, a cui si aggiunge un numero non quantificato di feriti, alcuni dei quali versano in condizioni gravi. Nonostante l'appartenenza dell'Eln alla guerriglia colombiana, la maggioranza dei combattenti uccisi nell'attacco era di nazionalità venezuelana. Il comando centrale di Caracas ha confermato la presenza anche di due cittadini della Repubblica Dominicana tra le vittime.

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Le forze speciali venezuelane hanno ottenuto mappe di precisione attraverso la collaborazione diretta con la Cia e l'Fbi. Consigliori militari statunitensi hanno diretto l'intera operazione, che è stata preparata con cura per diverse settimane, dimostrando un livello di intelligence senza precedenti.

Posizioni dei gruppi armati e storia del conflitto

Il contesto storico vede l'Eln, insieme alle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, aver tentato trattative con il governo di Gustavo Petro nel 2016 senza successo, a differenza di quanto accaduto con le Farc che firmarono accordi ma videro dissidenti riarmarsi. Questi movimenti si scontrano spesso per il controllo territoriale, gestendo illegalmente l'estrazione di coltan e bauxite e il narcotraffico, oltre a praticare sequestri di persona per riscatti.

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Il governo di Bogotà ha accusato a lungo il Venezuela di Nicolas Maduro di fornire rifugio a questi gruppi armati, che hanno costruito basi operative oltreconfine. Le azioni di taglieggiamento, furti e violenze contro la popolazione locale hanno costretto migliaia di civili alla fuga dalle zone colpite.

Riapertura diplomatica e incontro Rubio-Blanco

Parallelamente all'offensiva militare, il riavvicinamento tra Stati Uniti e Venezuela si sta accelerando significativamente. Il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il nuovo ministro degli Esteri venezuelano Oliver Blanco, un profilo insolito formatosi nell'opposizione al regime di Hugo Chavez e Nicolas Maduro, nominato viceministro a febbraio e promosso primo viceministro a luglio.

Colloqui della durata di circa 45 minuti hanno visto Rubio e Blanco posare per una foto che non si ripresentava da oltre un decennio. Il segretario di Stato ha ribadito un piano in tre fasi composto da stabilizzazione politica, ripresa economica e transizione democratica, insistendo specificamente sulla liberazione di tutti i prigionieri politici detenuti.

Blanco ha incontrato anche il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent e il sottosegretario dell'Ufficio degli Idrocarburi Kyle Haustveit. Il ministro venezuelano ha dichiarato che i due paesi condividono un'agenda diplomatica di successo con molte affinità attuali nonostante le divergenze passate, aprendo a una nuova fase delle relazioni bilaterali.

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Prospettive future e accordi petroliferi

La ripresa dei rapporti ha già incluso un incontro tra i presidenti a settembre dopo undici anni di distacco, culminato con la firma di un accordo petrolifero. Caracas ha concesso alla società americana North American Blue Enery l'accesso a 65 milioni di barili e ad altri 17 giacimenti strategici, segnando un cambiamento radicale nella politica energetica.

Oliver Blanco ha inoltre confermato con John Barrett, incaricato d'affari dell'ambasciata statunitense, l'intenzione di portare avanti il piano di tre fasi deciso dall'amministrazione Trump dopo la cattura di Maduro. Il nuovo governo di destra di Abelardo De la Espriella in Colombia, fortemente sostenuto da Washington, ha avviato un'offensiva militare su larga scala contro i gruppi armati per stabilizzare la regione.