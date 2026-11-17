Mosca colpisce Kiev mentre l'Ucraina attacca il Ponte di Crimea. Analisi delle tensioni in vista dell'incontro Trump-Xi-Putin a Shenzhen e delle accuse del Cremlino all'Europa.

Le ostilità nel conflitto tra Russia e Ucraina si intensificano drasticamente con una serie di attacchi mirati alle infrastrutture critiche. La capitale russa ha colpito due ponti principali a Kiev, causando gravi interruzioni nei servizi pubblici, mentre le forze ucraine hanno colpito per la seconda notte consecutiva il Ponte di Crimea, simbolo strategico dell'annessione del 2014. Queste manovre belliche avvengono in un contesto geopolitico estremamente teso, immediatamente precedente a un vertice tripartito di alto livello che riunirà i leader di Cina, Stati Uniti e Russia.

Colpi su Kiev e Il Ponte di Crimea

Il governo russo ha confermato l'avvenuto bombardamento di due importanti infrastrutture di collegamento nella capitale ucraina, portando alla loro immediata chiusura al traffico. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha comunicato tramite Telegram che l'attacco ha provocato significative interruzioni nell'erogazione di riscaldamento e acqua calda in diverse zone della città, segnando un colpo duro alla popolazione civile. Le autorità cittadine hanno disposto la chiusura preventiva dei ponti per garantire la sicurezza delle strutture e dei residenti, in un quadro di crescente vulnerabilità delle infrastrutture urbane.

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Sul fronte meridionale, le forze armate ucraine hanno attaccato il collegamento stradale e ferroviario che unisce la penisola di Crimea alla costa del Mar Nero. Il governatore della Crimea, Sergej Aksenov, ha confermato tramite Telegram che il traffico è stato sospeso a seguito dell'attacco, aggiungendo che le arcate del ponte avevano già subito danni significativi in un precedente colpo avvenuto nelle ventiquattro ore precedenti. Le autorità russe non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali dettagliate sulle conseguenze strutturali, ma i media indipendenti hanno diffuso immagini che mostrano parti delle arcate parzialmente crollate.

Riunione Governativa e Difesa Aerea

In risposta alla gravità della situazione infrastrutturale, il governo russo ha convocato una riunione speciale presieduta dal vice primo ministro Marat Khusnullin. Secondo quanto dichiarato dal governo e riportato dall'agenzia Interfax, l'incontro avrà come oggetto centrale il ripristino del Ponte di Crimea e l'organizzazione alternativa dei collegamenti di trasporto per mitigare l'impatto logistico sull'annessa penisola. Questo intervento diretto del vertice governativo sottolinea la priorità attribuita alla continuità delle linee di approvvigionamento verso la Crimea.

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Parallelamente alle operazioni terrestri, il ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto un totale di 1.441 droni ucraini durante un massiccio attacco notturno. Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha precisato che oltre 300 di questi velivoli non armati erano diretti specificamente verso la capitale russa, segnalando la portata coordinata delle difese antiaeree della città. Questi dati riflettono l'intensificazione delle operazioni di guerra asimmetrica, dove i droni rappresentano uno strumento chiave per colpire obiettivi strategici oltre le linee frontali.

Antefatti al Vertice di Shenzhen

L'escalation militare avviene giorni prima di un incontro diplomatico cruciale, previsto per dopodomani a Shenzhen, in Cina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha emesso un avvertimento sulla possibilità di attacchi su larga scala nei giorni che precedono il vertice tra i presidenti Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. Zelensky ha esplicitamente promesso che l'Ucraina sarebbe stata pronta a rispondere a ogni azione russa, annunciando una linea di deterrenza attiva mentre le potenze mondiali cercano di definire una possibile via diplomatica.

Il presidente Donald Trump ha espresso la sua valutazione personale sulla dinamica del conflitto, suggerendo che Vladimir Putin potrebbe adottare un atteggiamento più duro nei confronti di Kiev ma che, in ultima analisi, il leader russo desideri la fine della guerra. Questa interpretazione si inserisce nel dibattito internazionale sulla gestione della crisi, dove le diverse potenze cercano di allineare le proprie strategie di pressione economica e militare con i loro obiettivi politici a lungo termine.

Il Cremlino Critica l'Europa

Nello stesso periodo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rinnovato le accuse contro i leader europei, definendoli non orientati alla pace. Peskov ha dichiarato, in un'intervista al Primo Canale, che l'Europa continua a dimostrare la volontà di infliggere una sconfitta strategica alla Russia e di esercitare pressioni aggiuntive, piuttosto che cercare una soluzione diplomatica. Questa posizione ha portato il Cremlino a sostenere che i leader europei difficilmente potranno ricoprire un ruolo significativo nei futuri negoziati riguardanti l'Ucraina.

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Il governo russo accusa quindi i Paesi europei di essere troppo zelanti e di cercare di trovare un proprio spazio politico nel processo di conflitto, ostacolando di fatto qualsiasi iniziativa multilaterale seria. Mentre Biden ha pubblicato un memoir che ripercorre la sua presidenza, includendo critiche e riflessioni sui rapporti con Putin e Zelensky, la scena internazionale rimane divisa tra chi cerca di mediare un cessate il fuoco e chi insiste sull'isolamento strategico di Mosca, con le conseguenze dirette sul campo di battaglia che continuano a deflagrare.