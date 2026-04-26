Attacco al Washington Hilton durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca

Un uomo armato ha tentato di forzare i controlli di sicurezza al Washington Hilton durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, ferendo un agente del Secret Service e scatenando il panico tra gli invitati. Il presidente Trump è stato messo in sicurezza e ha successivamente rilasciato una dichiarazione.

La cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca è stata sconvolta da un grave incidente di sicurezza presso il Washington Hilton . Un uomo armato, identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, originario della California, ha tentato di forzare i controlli di sicurezza dell'hotel, scatenando il panico tra i circa 2.600 invitati presenti, tra cui giornalisti, membri del Congresso e alti funzionari dell'amministrazione Trump.

L'uomo, che sembrava avere con sé un fucile a canna liscia, una pistola e diversi coltelli, ha sparato contro un agente del Secret Service, ferendolo al giubbotto antiproiettile. L'agente è stato prontamente soccorso e, secondo quanto riferito da Trump, sta bene. L'assalitore è stato bloccato prima di poter raggiungere la sala dove si trovava il presidente. L'incidente ha provocato scene di caos e terrore all'interno della ballroom.

Testimoni raccontano di aver sentito spari e di aver visto agenti del Secret Service intervenire rapidamente per proteggere il presidente Trump, la first lady Melania Trump, il vicepresidente JD Vance e altri membri del governo. Trump è stato inizialmente aiutato a rialzarsi dopo aver perso l'equilibrio, per poi essere scortato fuori dall'hotel. Molti invitati si sono nascosti sotto i tavoli o dietro le colonne, mentre gli agenti in assetto tattico chiudevano l'area e perlustravano la sala.

La presidente dell'associazione dei corrispondenti ha inizialmente annunciato una possibile ripresa del programma, ma l'evento è stato poi rinviato. Dopo circa un'ora trascorsa in un'area sicura dell'hotel, Trump è tornato alla Casa Bianca e ha tenuto una conferenza stampa improvvisata, ancora in smoking. Ha descritto l'assalitore come una persona "malata, molto malata" e ha ipotizzato che si trattasse di un "lupo solitario".

Il presidente ha ringraziato il Secret Service e le forze dell'ordine per il loro intervento "rapido e coraggioso", minimizzando al momento un possibile collegamento dell'attacco con la situazione internazionale, in particolare con la guerra con l'Iran. L'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici di alto profilo e sulla necessità di rafforzare le misure di protezione per i funzionari governativi





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