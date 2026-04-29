Attacco Antisemitico a Londra: Due Uomini Ebrei Accoltellati, Arrestato un Sospetto

Un attacco antisemita a Londra ha visto due uomini ebrei accoltellati da un aggressore. La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni, nato in Somalia, sospettato di terrorismo. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza della comunità ebraica britannica e ha portato a richieste di azioni urgenti.

LONDRA , 29 aprile (Reuters) – Due uomini ebrei sono stati accoltellati nel nord di Londra mercoledì da un aggressore che si è diretto lungo una strada prendendo di mira gli ebrei in quello che la polizia ha definito un sospetto incidente terroristico.

La polizia ha dichiarato che le due vittime, di 76 e 34 anni, sono entrambe in condizioni stabili in ospedale e che gli agenti, alcuni dei quali sono stati attaccati anche dall'aggressore, hanno arrestato un uomo di 45 anni dopo averlo fermato con una pistola stordente Taser. L'aggressore è un cittadino britannico, nato in Somalia, ha riferito la polizia metropolitana in una dichiarazione.

È stato inizialmente portato in ospedale, ma da allora è stato dimesso e portato in una stazione di polizia di Londra dove rimane in custodia cautelare. Gli investigatori ritengono che l'aggressore sia stato coinvolto anche in una separata colluttazione all'inizio di mercoledì nel sud-est di Londra. L'aggressore era armato di un coltello in quell'incidente e una persona ha riportato lievi ferite, ha detto la polizia.

L'ultimo di una serie di attacchi antisemiti nel Regno Unito ha suscitato richieste di azioni urgenti da parte dei leader della comunità ebraica di Londra, del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del presidente israeliano, in mezzo a preoccupazioni per la sicurezza dei 290.000 ebrei britannici. L'aggressore, che la polizia sta interrogando con il sospetto di tentato omicidio, aveva una storia di violenza grave e problemi di salute mentale, ha detto il capo della polizia di Londra, Mark Rowley, in una dichiarazione sul posto.

Il governo ha promesso di fornire più risorse in tutto il paese per proteggere le comunità, ma in segno di rabbia e paura, una folla sul posto ha fischiato Rowley e gli ha chiesto di dimettersi, urlando “hai fallito”. Filmati non verificati dell'incidente di mercoledì pubblicati sui social media sembrano mostrare un uomo con il tradizionale copricapo ebraico attaccato da un aggressore con un coltello mentre era in piedi a una fermata dell'autobus.

L'aggressore ha tentato di accoltellare gli agenti di polizia, ha detto la polizia, anche se nessun agente è rimasto ferito. I filmati sui social media hanno poi mostrato gli agenti che prendevano a calci ripetutamente l'aggressore mentre cercavano di portargli via il coltello.

Gli accoltellamenti seguono una serie di attacchi dolosi contro obiettivi ebraici nelle ultime settimane nella capitale, mentre lo scorso ottobre due persone e un aggressore sono rimasti uccisi dopo che un uomo ha investito con un'auto una sinagoga nella città settentrionale inglese di Manchester. Il rabbino capo britannico Ephraim Mirvis ha affermato che il governo britannico aveva bisogno di più che semplici parole per affrontare un tale “odio”.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha chiesto un'azione urgente, affermando che era diventato “pericoloso camminare apertamente per le strade come ebreo” a Londra.

“Siamo onesti, questo non è un incidente isolato. Ci sono stati una serie di attacchi antisemiti”, ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer in una dichiarazione, dopo aver definito in precedenza l'accoltellamento “assolutamente orribile”. Starmer ha detto che il suo governo doveva aumentare ulteriormente i finanziamenti per la sicurezza delle comunità ebraiche e affrontare ciò che ha definito “attori statali maligni”.

Un portavoce del re Carlo ha detto che il monarca era “tenuto pienamente informato ed è naturalmente profondamente preoccupato, in particolare per l'impatto sulla comunità ebraica”. Rowley ha detto che discuterà con il governo di come si possa rendere disponibile ulteriore aiuto.

“È del tutto comprensibile perché gli ebrei londinesi si sentano spaventati. Le comunità ebraiche sono comprensibilmente arrabbiate. Ci sono stati troppi attacchi”, ha detto. Gli investigatori stanno esaminando se gli attacchi dolosi dell'ultimo mese abbiano possibili legami iraniani, in mezzo agli avvertimenti dei funzionari della sicurezza secondo cui l'Iran ha cercato di utilizzare procuratori criminali per condurre attività ostili in Gran Bretagna.

Martedì, la Gran Bretagna ha convocato l'ambasciatore iraniano per ciò che ha definito commenti “inaccettabili e infiammatori” dell'ambasciata iraniana sui social media. Il gruppo filo-iraniano Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI), che ha affermato di essere dietro alcuni degli attacchi dolosi a Londra e simili in tutta Europa, si è assunto la responsabilità sui social media degli accoltellamenti di mercoledì. La polizia ha detto in precedenza che stava valutando tali affermazioni online, ma non ne ha confermato l'autenticità.

“Sappiamo che alcuni individui sono incoraggiati, persuasi o pagati per commettere atti di violenza per conto di organizzazioni straniere e stati ostili”, ha detto Rowley. Nell'ultimo mese, gli agenti hanno arrestato più di due dozzine di persone nell'ambito di indagini su attacchi a locali legati agli ebrei, tra cui l'incendio di ambulanze ebraiche, in un'area vicina al luogo degli accoltellamenti di mercoledì, e tentativi di incendio di sinagoghe.

Golders Green nel nord di Londra ospita una grande popolazione ebraica ed è stata il luogo di diversi degli attacchi, insieme a siti vicino all'ambasciata israeliana nell'ovest di Londra





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