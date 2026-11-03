Attacco cibernetico supermercati Europa: Coop e ICA si proteggono

Una seconda ondata di attacchi informatici colpisce supermercati in otto paesi europei, costringendo alla perdita di cibo e all'aggiornamento dei sistemi di refrigerazione.

Una seconda ondata di attacchi informatici ha colpito i supermercati in otto paesi europei, causando danni significativi alle catene di distribuzione e costringendo i gestori a interventi urgenti per la sicurezza delle reti. L'evento, avvenuto lunedì 2 novembre 2026, ha portato all'innalzamento delle temperature in frigoriferi e congelatori, determinando la perdita di grandi quantità di alimenti deperibili.

Dettaglio tecnico e risposta immediata Coop

La catena svedese Coop, con sede a Stoccolma, ha confermato che i sette supermercati colpiti in Svezia sono tornati operativi, ma i sistemi di refrigerazione sono stati disconnessi da internet per prevenire ulteriori intrusioni. I responsabili dell'azienda hanno dichiarato di stare conducendo un'analisi approfondita di tutta la rete di negozi per identificare eventuali vulnerabilità residue. Come misura di sicurezza preventiva, la società ha avviato il passaggio dai connessioni 4G alle reti 5G e all'installazione di modem moderni, un processo già iniziato in seguito al precedente attacco in Francia avvenuto tre settimane prima.

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Vulnerabilità sistemi refrigerazione Danfoss

Il fornitore di software Danfoss, i cui sistemi sono stati nuovamente presi di mira, ha collaborato strettamente con i clienti negli ultimi ventuno giorni per gestire la crisi. Un esperto di cybersecurity di Deloitte, Frank Groenewegen, ha raccomandato ai dettaglianti di verificare immediatamente se i controller dei frigoriferi sono connessi a internet e di applicare gli ultimi aggiornamenti di sicurezza. L'esperto ha sottolineato che la disconnessione immediata dalla rete pubblica, pur non risolvendo la causa radice del problema, isola efficacemente i sistemi dagli aggressori.

Impatto su ICA e Edeka nelle scorte

Il grocer svedese ICA ha riferito che ventitré dei suoi punti vendita sono stati colpiti perché le apparecchiature erano collegate a una rete esterna gestita centralmente dal gruppo. Christian Olofsson, proprietario di un negozio ICA a Tomelilla e Sjobo in Svezia, ha espresso profonda frustrazione per l'attacco, avvenuto mentre stava già aggiornando i sistemi di sicurezza delle sue strutture. Anche il operatore tedesco Edeka ha confermato che i frigoriferi in un negozio a Reisbach in Germania sono stati hackerati, evidenziando la mancanza di standardizzazione dei sistemi di refrigerazione tra i negozianti indipendenti.

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Estensione geografica Carrefour e allarmi EU

L'attacco ha interessato anche il gigante francese Carrefour, che ha subito l'intrusione in quindici punti vendita in Belgio, a seguito di una precedente operazione che aveva colpito ottanta negozi franchizzati in Francia. L'agenzia europea per la cybersecurity ENISA ha sottolineato l'importanza della cooperazione transnazionale e della condivisione rapida delle informazioni per affrontare incidenti di questa portata. La polizia svedese ha ricevuto circa dieci segnalazioni dall'incidente, prevedendo un aumento futuro dei report ufficiali.

Previsioni future e allerta NCSC

In Gran Bretagna, l'attacco mirato a piccole aziende di lavorazione della carne ha avuto un impatto minimo, secondo Richard Horne, direttore del Centro nazionale per la cybersecurity. Horne ha avvertito che questi episodi sono solo un indicazione precoce di frequenti future interruzioni causate dall'invecchiamento delle tecnologie. L'agenzia sta lavorando intensamente per identificare e chiudere le vulnerabilità prima che possano essere sfruttate da criminali informatici, mantenendo un alto livello di allerta per proteggere le infrastrutture critiche.