Attacco con coltello a Winterthur: tre feriti, l'aggressore arrestato, definito atto terroristico

Un uomo di 31 anni, con doppia cittadinanza svizzero-turca, è stato fermato a Winterthur dopo aver ferito tre persone con un coltello. Le autorità hanno classificato l'azione come terrorismo legato a una precedente attività di propaganda dell'ISIS, sottolineando la rapidità dell'intervento della polizia e l'eroismo di un'insegnante che ha protetto i suoi alunni.

Un attacco con coltello ha scosso la stazione ferroviaria di Winterthur , nella zona settentrionale di Zurigo, in una mattina di primavera. Intorno alle 06:30 GMT, un uomo armato di lama ha iniziato a colpire i viaggiatori presenti nella zona di accesso della stazione, ferendo tre persone.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, trasportando le vittime al più presto in ospedale: una donna è stata pugnalata alla gamba, un altro passeggero ha riportato una ferita al collo e un terzo ha subito una lacerazione profonda alla coscia, per la quale è stato necessario un intervento chirurgico d'urgenza. La polizia cantonale di Zurigo ha arrestato il sospetto poco dopo i fatti, grazie anche all'intervento di alcuni passanti che hanno cercato di contenere l'aggressore.

Tra questi, una docente che ha protetto i propri alunni posizionandosi davanti a loro, è stata citata dal direttore della sicurezza cantonale come esempio di coraggio ed esemplare comportamento civico





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