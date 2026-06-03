Attacco con drone su autobus a Donetsk: 7 morti e 11 feriti, Mosca apre indagine per terrorismo

Un attacco con drone ha colpito un autobus passeggeri nella regione di Donetsk controllata dalla Russia, causando 7 vittime e 11 feriti. Il leader locale Denis Pushilin ha accusato Kiev, mentre il Comitato Investigativo russo ha aperto un fascicolo per terrorismo. L'incidente avviene dopo il massiccio attacco russo su Kiev e l'avvertimento di Zelenskiy su possibili nuove incursioni.

Mercoledì, nella parte orientale ucraina della regione di Donetsk controllata dalla Russia , un attacco con drone ha colpito un autobus passeggeri, causando la morte di sette persone e il ferimento di altre undici.

L'informazione, diffusa dal leader della regione insediato dal Cremlino, Denis Pushilin, sul suo canale Telegram, precisa che il mezzo era in viaggio tra Mosca e Simferopol, nella Crimea occupata. In seguito all'accaduto, il Comitato Investigativo di Stato russo ha aperto un'indagine penale classificando l'episodio come attentato terroristico, come riportato dall'agenzia TASS citando la portavoce Svetlana Petrenko.

Questo evento si inserisce in un contesto di escalation militare: solo il giorno precedente, la Russia aveva lanciato un massiccio attacco con droni e missili su Kiev, azione che Mosca ha giustificato come ritorsione per un presunto attacco mortale contro un dormitorio a Luhansk, area sotto controllo russo. Parallelamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha avvertito della possibilità di un nuovo imminente attacco russo, sottolineando la persistente minaccia alla sicurezza civile.

Le autorità russe hanno immediatamente attribuito la responsabilità dell'attacco sull'autobus a forze ucraine, mentre Kiev ha generalmente negato di colpire obiettivi civili nelle aree occupate. Tuttavia, le affermazioni non sono state verificate in modo indipendente e il conflitto continua a generare vittime in entrambe le parti. La Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, è una regione contesa e spesso teatro di incidenti simili.

Il traffico di autobus tra la Russia e la Crimea è comune, rendendo i mezzi di trasporto potenziali obiettivi accidentali o deliberati in mezzo alle ostilità. Le indagini russe mirano a raccogliere prove per sostenere la tesi dell'attacco terroristico, mentre le organizzazioni internazionali richiedono spesso inchieste trasparenti. La dinamica degli attacchi con droni è diventata una caratteristica ricorrente della guerra, con entrambe le parti che li utilizzano per colpire obiettivi militari e, secondo le accuse, anche civili.

L'uso di droni per colpire mezzi di trasporto pubblici, se confermato, segnerebbe un ulteriore escalation nella brutalità del conflitto. La comunità internativa, attraverso l'ONU e altri organismi, ha più volte espresso preoccupazione per la protezione dei civili nelle zone di guerra, inclusi i residenti nelle aree occupate. Le sanzioni contro la Russia persistono e le trattative diplomatiche sono in stallo, mentre il numero delle vittime civili continua a crescere.

L'incidente di Donetsk illustra come il conflitto, pur essendo concentrato in Ucraina, si ripercuota anche sui territori annessi o controllati dalla Russia, dando luogo a rappresaglie e contro-rappresaglie. Le dichiarazioni di Zelenskiy riflettono la continua vulnerabilità del popolo ucraino di fronte agli attacchi missilistici e con droni, nonostante i sistemi di difesa aerea avanzati forniti dagli alleati occidentali.

La Russia, d'altra parte, giustifica i suoi attacchi come misure di autodifesa o ritorsione per presunti attacchi ucraini, creando un ciclo di violenza difficilmente interrompibile. Il ruolo dei media in questo contesto è cruciale: entrambe le parti utilizzano attivamente Telegram e altri canali per diffondere le proprie versioni degli eventi, spesso con narrazioni contrastanti. In questa situazione, la verifica indipendente dei fatti rimane una sfida significativa per i giornalisti e le organizzazioni per i diritti umani.

L'attacco all'autobus avviene mentre le forze russe continuano la loro offensiva nel Donbass, con pesanti combattimenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk. La popolazione civile in queste aree è intrappolata tra i fuochi dell'artiglieria e i rischi di attacchi mirati. Le infrastrutture di trasporto, compresi gli autobus, sono vitali per il movimento delle persone in una regione dove le linee del fronte sono fluide.

Pertanto, il loro colpimento ha un impatto psicologico e pratico enorme, aumentando il senso di insicurezza tra i civili. Inoltre, l'incidente solleva questioni sul diritto internazionale umanitario, in particolare sulla protezione dei non combattenti e sui divieti di attacchi indiscriminati. Se l'autobus era chiaramente un mezzo civile, il suo colpimento potrebbe configurare un crimine di guerra, a seconda delle circostanze e dell'intento.

Tuttavia, le indagini in tempo di guerra sono complesse e spesso viziate da pregiudizi. Le autorità russe hanno promesso un'indagine approfondita, ma è improbabile che siano imparziali. Al contrario, l'Ucraina potrebbe aprire la sua inchiesta se sospetta che forze russe siano coinvolte in un attacco false flag. La dinamica di attribuzione è parte integrante della guerra psicologica.

Dopo l'attacco, le autorità russe hanno intensificato la retorica contro Kiev, accusandola di terrorismo. Questo linguaggio serve a giustificare possibili ulteriori ritorsioni e a mobilitare il sostegno interno alla guerra. Intanto, i colloqui di pace sono fermi e non si intravede una soluzione diplomatica. Il presidente Zelenskiy ha ribadito la determinazione dell'Ucraina a resistere e a riprendere tutti i territori occupati, inclusa la Crimea.

La Russia, d'altro canto, ha annesso formalmente le regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson nel 2022, sebbene non abbia il completo controllo militare su di esse. Questi sviluppi testimoniano come il conflitto rimanga volatile e imprevedibile, con la capacità dei droni di colpire obiettivi lontani dal fronte che aggiunge un nuovo livello di pericolo. I civili, sia nelle aree governate dall'Ucraina che in quelle occupate, pagano il prezzo più alto.

La comunità internazionale deve affrontare la sfida di proteggere i civili in un conflitto in cui le linee di battaglia sono sempre più sfumate e gli attacchi possono verificarsi ovunque. La perseverance di tali incidenti evidenzia l'urgente necessità di un dialogo autentico che ponga fine alle ostilità. Per ora, la tragica conta delle vittime dell'autobus a Donetsk si aggiunge alla lunga lista di morti innocenti in una guerra che entra nel suo terzo anno senza una fine in vista





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