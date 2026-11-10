Attacco con droni su Kryvyi Rih: blackout parziale e danni a scuole e condomini

Un attacco con droni a Kryvyi Rih ha causato un blackout parziale e danni a reti idriche e di riscaldamento, mentre ad Abu Dhabi riprendono i colloqui di pace.

Mercoledì 10 novembre, in una parte della città di Kryvyi Rih, nell' Ucraina centrale, si è verificata un'interruzione di corrente in seguito a un attacco con droni. Lo ha reso noto Oleksandr Vilkul, capo del consiglio di difesa della città, in un messaggio pubblicato al mattino su Telegram.

Secondo quanto riferito da Vilkul, l'attacco ha colpito anche le reti idriche e quelle di riscaldamento. Il nuovo episodio segue un attacco con droni avvenuto martedì, che aveva preso di mira infrastrutture critiche della città.

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Come l'attacco ha colpito le reti idriche di Kryvyi Rih

Il blackout ha interessato soltanto una porzione del centro urbano, ma ha avuto effetti su più servizi essenziali contemporaneamente. Il danno alla rete elettrica si è sommato a problemi su acqua e riscaldamento, rendendo più complessa la gestione dell'emergenza.

Vilkul ha spiegato che le autorità locali stanno stabilizzando i sistemi idrici e fognari utilizzando dei generatori. La fornitura di riscaldamento, invece, sarà più difficile da ripristinare, secondo quanto dichiarato dal capo del consiglio di difesa.

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Danni a condomini, scuole e asili nella città

Vilkul ha affermato che condomini, scuole e asili hanno subito danni a seguito dell'attacco. Il riferimento a edifici residenziali e strutture educative indica che le conseguenze non riguardano soltanto le infrastrutture energetiche, ma anche la vita quotidiana dei cittadini.

Le squadre di emergenza di tutti i servizi energetici e di pubblica utilità sono al lavoro, ha aggiunto Vilkul. Gli interventi coinvolgono quindi più operatori contemporaneamente, con l'obiettivo di riportare servizi essenziali come acqua, corrente e riscaldamento nelle zone colpite.

Il contesto dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi

Il nuovo attacco a Kryvyi Rih arriva mentre gli Stati Uniti tentano una nuova spinta verso la pace. I colloqui si svolgono ad Abu Dhabi e rappresentano i primi negoziati diretti tra Russia e Ucraina degli ultimi nove mesi.

Kryvyi Rih è descritta come una roccaforte industriale e come la città natale del presidente Volodymyr Zelenskiy. Il fatto che l'attacco colpisca proprio questo centro, legato al presidente ucraino, rende la vicenda particolarmente significativa nel quadro del confronto in corso.

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I colloqui di Abu Dhabi sono previsti in prosecuzione mercoledì. Il calendario indica quindi che il negoziato proseguirà nelle stesse ore in cui la città di Kryvyi Rih fa i conti con i danni causati dai droni e con la gestione dell'emergenza energetica e idrica.