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Attacco con droni ucraini danneggia raffineria di petrolio a Mosca

Politica E Economia News

Attacco con droni ucraini danneggia raffineria di petrolio a Mosca
Attacco Con DroniRaffineria Di PetrolioMosca
📆6/16/2026 6:25 AM
📰Internazionale
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Una raffineria di petrolio a Mosca è stata danneggiata da un attacco con droni ucraini, secondo quanto riferito dal sindaco. L'attacco non ha causato vittime, ma i servizi di emergenza sono stati mobilitati per gestire la situazione.

Una raffineria di petrolio a Mosca è stata danneggiata da un attacco con droni ucraini, secondo quanto riferito dal sindaco. L'attacco non ha causato vittime, ma i servizi di emergenza sono stati mobilitati per gestire la situazione.

La raffineria di Gazpromneft è la più grande della regione di Mosca e ha lavorato con 11,6 milioni di tonnellate di petrolio nel 2024, producendo 2,9 milioni di tonnellate di benzina e 3,2 milioni di tonnellate di gasolio. Il numero di attacchi con droni alle raffinerie russe è raddoppiato dall'inizio del 2026, portando a chiusure totali o parziali della lavorazione del petrolio e a un calo della produzione di benzina, diesel e carburante per aerei.

La regione di Mosca non è stata tra le dozzine di regioni russe in cui si sono verificate interruzioni dell'approvvigionamento, ma l'attacco potrebbe avere conseguenze per la produzione di petrolio nella regione. I dati ufficiali e i social media hanno confermato che l'attacco ha causato danni significativi alla raffineria, ma non sono ancora noti i dettagli sulla gravità dei danni e sulle conseguenze per la produzione di petrolio nella regione

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Attacco Con Droni Raffineria Di Petrolio Mosca Gazpromneft Produzione Di Petrolio

 

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