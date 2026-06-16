Attacco con droni ucraini danneggia raffineria di petrolio a Mosca

Una raffineria di petrolio a Mosca è stata danneggiata da un attacco con droni ucraini, secondo quanto riferito dal sindaco. L'attacco non ha causato vittime, ma i servizi di emergenza sono stati mobilitati per gestire la situazione.

Una raffineria di petrolio a Mosca è stata danneggiata da un attacco con droni ucraini, secondo quanto riferito dal sindaco. L'attacco non ha causato vittime, ma i servizi di emergenza sono stati mobilitati per gestire la situazione.

La raffineria di Gazpromneft è la più grande della regione di Mosca e ha lavorato con 11,6 milioni di tonnellate di petrolio nel 2024, producendo 2,9 milioni di tonnellate di benzina e 3,2 milioni di tonnellate di gasolio. Il numero di attacchi con droni alle raffinerie russe è raddoppiato dall'inizio del 2026, portando a chiusure totali o parziali della lavorazione del petrolio e a un calo della produzione di benzina, diesel e carburante per aerei.

La regione di Mosca non è stata tra le dozzine di regioni russe in cui si sono verificate interruzioni dell'approvvigionamento, ma l'attacco potrebbe avere conseguenze per la produzione di petrolio nella regione. I dati ufficiali e i social media hanno confermato che l'attacco ha causato danni significativi alla raffineria, ma non sono ancora noti i dettagli sulla gravità dei danni e sulle conseguenze per la produzione di petrolio nella regione





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Attacco Con Droni Raffineria Di Petrolio Mosca Gazpromneft Produzione Di Petrolio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conte all'attacco: 'Vannacci è il fallimento di Meloni, la remigrazione è una grandissima truffa'Dal palco del Forum in Masseria a Manduria, Giuseppe Conte ha delineato la rotta del Movimento 5 Stelle, lanciando fendenti contro il Governo Meloni e prendendo le distanze dalle etichette...

Read more »

Spettacolare blitz nella Manica contro una nave russaI Royal Marines fermano una petroliera della flotta-ombra di Mosca (ANSA)

Read more »

Attacco russo a Kiev: una persona ferita, incendio in grattacielo e blackoutUn attacco aereo russo su Kiev provoca un ferito, l'incendio di un grattacielo e interruzioni di corrente. Le autorità locali riferiscono di droni e missili in arrivo, con la popolazione invitata a ripararsi. L'episodio evidenzia le continue tensioni nel conflitto russo-ucraino.

Read more »

L'attacco israeliano a Beirut segna una nuova escalation tra diplomazia e azione militareMentre gli Stati Uniti cercano di congelare il conflitto tramite un accordo con l'Iran, l'attacco di Netanyahu a Beirut rivela le tensioni tra gli obiettivi diplomatici di Washington e le ambizioni strategiche di Israele, che continua a sabotare i processi di pace per ottenere una vittoria militare completa.

Read more »