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Attacco con missili e droni iraniani all'aeroporto internazionale del Kuwait

Cronaca News

Attacco con missili e droni iraniani all'aeroporto internazionale del Kuwait
MissiliDroniIran
📆6/3/2026 6:33 AM
📰Internazionale
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Un attacco con missili e droni iraniani ha colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, causando danni e feriti. L'esercito statunitense ha dichiarato che due missili iraniani lanciati contro il Kuwait sono caduti o si sono spezzati durante il tragitto, mentre tre missili lanciati contro il Bahrein sono stati intercettati dalle forze statunitensi e bahreinite. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha aggiunto che l'Iran ha lanciato missili balistici verso i vicini della regione, ma tutti non hanno colpito gli obiettivi. Le forze statunitensi hanno condotto attacchi sull'isola di Qeshm in risposta a tentativi di attacco da parte dell'Iran e hanno sconfitto diversi missili balistici e droni iraniani.

Il 3 giugno 2026, un attacco con missili e droni iraniani ha colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait , causando danni e feriti. L'attacco ha colpito il Terminal 1 dell'aeroporto, costringendo le autorità a deviare i voli.

L'esercito statunitense ha dichiarato che due missili iraniani lanciati contro il Kuwait sono caduti o si sono spezzati durante il tragitto, mentre tre missili lanciati contro il Bahrein sono stati intercettati dalle forze statunitensi e bahreinite. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha aggiunto che l'Iran ha lanciato missili balistici verso i vicini della regione, ma tutti non hanno colpito gli obiettivi.

Le forze statunitensi hanno condotto attacchi sull'isola di Qeshm in risposta a tentativi di attacco da parte dell'Iran e hanno sconfitto diversi missili balistici e droni iraniani

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Missili Droni Iran Kuwait Aeroporto Internazionale Attacco Feriti Danni

 

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