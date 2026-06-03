Attacco con missili e droni iraniani all'aeroporto internazionale del Kuwait

Un attacco con missili e droni iraniani ha colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, causando danni e feriti. L'esercito statunitense ha dichiarato che due missili iraniani lanciati contro il Kuwait sono caduti o si sono spezzati durante il tragitto, mentre tre missili lanciati contro il Bahrein sono stati intercettati dalle forze statunitensi e bahreinite. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha aggiunto che l'Iran ha lanciato missili balistici verso i vicini della regione, ma tutti non hanno colpito gli obiettivi. Le forze statunitensi hanno condotto attacchi sull'isola di Qeshm in risposta a tentativi di attacco da parte dell'Iran e hanno sconfitto diversi missili balistici e droni iraniani.

Il 3 giugno 2026, un attacco con missili e droni iraniani ha colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait , causando danni e feriti. L'attacco ha colpito il Terminal 1 dell'aeroporto, costringendo le autorità a deviare i voli.

L'esercito statunitense ha dichiarato che due missili iraniani lanciati contro il Kuwait sono caduti o si sono spezzati durante il tragitto, mentre tre missili lanciati contro il Bahrein sono stati intercettati dalle forze statunitensi e bahreinite. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha aggiunto che l'Iran ha lanciato missili balistici verso i vicini della regione, ma tutti non hanno colpito gli obiettivi.

Le forze statunitensi hanno condotto attacchi sull'isola di Qeshm in risposta a tentativi di attacco da parte dell'Iran e hanno sconfitto diversi missili balistici e droni iraniani





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