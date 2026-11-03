IT
Advertisement
Technology

Attacco cyber catena del freddo: Italia e Europa colpite

Today_it#12 in Italia
Attacco cyber catena del freddo: Italia e Europa colpite
Catena Del Freddo · Agenzia Per La Cybersicurezza · Danfoss
Advertisement

Attacco informatico alla catena del freddo colpisce Italia ed Europa. Supermercati colpiti, dati tecnici vulnerabilità Danfoss e misure Agenzia Cybersicurezza.

Una semplice istruzione inviata tramite internet ha trasformato decine di frigoriferi industriali in generatori di calore, generando migliaia di tonnellate di alimentari deperibili e causato enormi perdite economiche per la grande distribuzione. Questo scenario catastrofico si è realizzato a seguito di una vasta ondata di attacchi informatici che, originatasi in Francia a ottobre, si è estesa ieri a numerosi Stati europei, includendo l'Italia.

Meccanismo attacco e responsabilità tecniche

Gli hacker hanno assunto il controllo remoto degli impianti di refrigerazione, modificandone il funzionamento standard per attivare intenzionalmente i programmi di sbrinamento. Questa manipolazione ha provocato il deterioramento immediato di quintali di merce surgelata e fresca, costringendo le aziende alla distruzione totale delle scorte colpite.

Also readHacker colpiscono supermercati in Italia e Sicilia dopo l'Europa

Posizione esperti e allerta pregressa

Alessandro Orlowsky, esperto di informatica, aveva già previsto questo scenario specifico, avvisando i colleghi giornalisti italiani dell'undici ottobre riguardo alla possibile estensione del fenomeno in Italia. Orlowsky ha spiegato che lo sfruttamento di vulnerabilità non facilmente patchabili è una strategia prevedibile per i cybercriminali.

Nomi aziende e dispositivi vulnerabili

La catena di montaggio colpita coinvolge dispositivi specifici come i controller Danfoss AK-SM 800 e AK-SC 355, insieme ad altri modelli Copeland e Dixell. Danfoss ha confermato che la maggior parte degli impianti interessati erano legacy fuori produzione, con fine vita del supporto risalente al maggio ventuno per l'Ak-Sm 800 e al ventuno-sedici per l'Ak-Sc 355.

Advertisement

Impatto geografico e vittime principali

L'attacco ha interessato centinaia di supermercati francesi tra cui Intermarché, Carrefour e Monoprix, con temperature arrivate a cinquanta gradi. In Italia, il gruppo Radenza di Giuseppe Spadaro ha confermato danni a punti vendita a Ragusa e Palermo, mentre altre segnalazioni provengono da Toscana ed Emilia-Romagna.

Prossimi passi e risposta istituzionale

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha raccolto incidenti da ristoranti e produttori, portando alla convocazione di una riunione a Palazzo Chigi per il tre novembre. Alfredo Mantovano e i vertici dell'intelligence discuteranno le contromisure tecniche necessarie per isolare le reti obsolete dai pericoli esterni.

Today_it#12 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Advertisement
Catena Del Freddo Agenzia Per La Cybersicurezza Danfoss Alessandro Orlowsky Supermercati Europei Vulnerabilità Informatiche Sbrinamento Frigoriferi

More on Technology

See all

Attacco hacker ai supermercati del Nord Europa: frigoriferi fuori controllo, temperature fino a 50 gradi

Allarme in Svezia e Belgio per le anomalie nei sistemi di refrigerazione. Coinvolti diversi punti vendita, ove si indaga sull’origine delle intrusioni informatiche. Il precedente francese e nelle basi Usa

ilgiornale

Ultime Notizie · Italia

See all
Up nextAttacco hacker ai supermercati del Nord Europa: frigoriferi fuori controllo, temperature fino a 50 gradi