Attacco informatico alla catena del freddo colpisce Italia ed Europa. Supermercati colpiti, dati tecnici vulnerabilità Danfoss e misure Agenzia Cybersicurezza.

Una semplice istruzione inviata tramite internet ha trasformato decine di frigoriferi industriali in generatori di calore, generando migliaia di tonnellate di alimentari deperibili e causato enormi perdite economiche per la grande distribuzione. Questo scenario catastrofico si è realizzato a seguito di una vasta ondata di attacchi informatici che, originatasi in Francia a ottobre, si è estesa ieri a numerosi Stati europei, includendo l'Italia.

Meccanismo attacco e responsabilità tecniche

Gli hacker hanno assunto il controllo remoto degli impianti di refrigerazione, modificandone il funzionamento standard per attivare intenzionalmente i programmi di sbrinamento. Questa manipolazione ha provocato il deterioramento immediato di quintali di merce surgelata e fresca, costringendo le aziende alla distruzione totale delle scorte colpite.

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Posizione esperti e allerta pregressa

Alessandro Orlowsky, esperto di informatica, aveva già previsto questo scenario specifico, avvisando i colleghi giornalisti italiani dell'undici ottobre riguardo alla possibile estensione del fenomeno in Italia. Orlowsky ha spiegato che lo sfruttamento di vulnerabilità non facilmente patchabili è una strategia prevedibile per i cybercriminali.

Nomi aziende e dispositivi vulnerabili

La catena di montaggio colpita coinvolge dispositivi specifici come i controller Danfoss AK-SM 800 e AK-SC 355, insieme ad altri modelli Copeland e Dixell. Danfoss ha confermato che la maggior parte degli impianti interessati erano legacy fuori produzione, con fine vita del supporto risalente al maggio ventuno per l'Ak-Sm 800 e al ventuno-sedici per l'Ak-Sc 355.

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Impatto geografico e vittime principali

L'attacco ha interessato centinaia di supermercati francesi tra cui Intermarché, Carrefour e Monoprix, con temperature arrivate a cinquanta gradi. In Italia, il gruppo Radenza di Giuseppe Spadaro ha confermato danni a punti vendita a Ragusa e Palermo, mentre altre segnalazioni provengono da Toscana ed Emilia-Romagna.

Prossimi passi e risposta istituzionale

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha raccolto incidenti da ristoranti e produttori, portando alla convocazione di una riunione a Palazzo Chigi per il tre novembre. Alfredo Mantovano e i vertici dell'intelligence discuteranno le contromisure tecniche necessarie per isolare le reti obsolete dai pericoli esterni.