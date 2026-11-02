Attacco cyber in Svezia: freezer supermercati ICA e Coop a 50 gradi

Attacco cyber colpisce supermercati svedesi. Temperature freezer ICA e Coop salgono a 50 gradi. Ripercussioni simili attacco Francia.

STOCOLMA, 2 novembre - Le temperature all interno di diversi congelatori e frigoriferi di supermercati svedesi sono aumentate bruscamente durante la notte tra domenica e lunedì. I due principali operatori del settore, ICA e Coop, hanno confermato l accaduto martedì. Almeno uno dei negozi coinvolti ha attribuito esplicitamente il malfunzionamento dei sistemi di refrigerazione a un attacco informatico, segnalando un evento di natura criminale informatica. Questa situazione ha sollevato nuove preoccupazioni regarding la sicurezza delle infrastrutture critiche della catena di approvvigionamento alimentare nel paese scandinavo.

Similitudini con attacco Francia

La natura dell incidente richiama direttamente un attacco su larga scala verificatosi il mese scorso in Francia. In quella circostanza, la polizia francese aveva annunciato che alcuni hacker avevano ottenuto il controllo remoto degli impianti di refrigerazione in centinaia di supermercati. L attacco causò significative perdite di generi alimentari e diversi incendi, mettendo in luce le vulnerabilità critiche dei sistemi connessi alla rete internet utilizzati per il monitoraggio ambientale. Un negozio svedese ha dichiarato sui propri social media lunedì che la temperatura dei propri frigoriferi e congelatori era stata impostata intenzionalmente a 50 gradi Celsius, pari a 122 gradi Fahrenheit. Questa specifica alterazione delle impostazioni è identica a quella riportata durante la campagna di hacking francese, suggerendo una possibile correlazione tra i due eventi o l uso di identico malware.

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Dichiarazioni ufficiali ICA

Un portavoce della società ICA, che opera come realtà privata nel mercato della distribuzione, ha rilasciato una comunicazione ufficiale per email. Il rappresentante ha confermato che l azienda era a conoscenza del fatto che un numero limitato di negozi era stato colpito da un incidente avvenuto durante la notte. L evento ha compromesso i sistemi di refrigerazione e congelamento, causando possibili danni alle merci deperibili. ICA ha precisato che la portata dell impatto era contenuta e non riguardava l intera rete di punti vendita, ma si limitava a un segmento specifico della propria operatività quotidiana.

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Situazione Coop e indagini

Parallelamente, il gruppo privato di vendita al dettaglio di generi alimentari Coop ha riferito al quotidiano svedese Aftonbladet che sei dei suoi negozi erano stati colpiti da incidenti simili a quelli verificatisi presso i concorrenti. La conferma di molteplici punti vendita interessati sia da ICA che da Coop evidenzia una potenziale falla di sicurezza sistemica nel settore della GDO svedese. Le autorità competenti stanno valutando la natura precisa delle intrusioni digitali e le loro implicazioni per la sicurezza nazionale e privata.

Vulnerabilità sistemi connessi

Questo episodio sottolinea ulteriormente le fragilità dei sistemi connessi sempre più diffusi nella gestione della logistica alimentare moderna. La possibilità che attori malevoli possano manipolare remotamente parametri vitali come la temperatura, con conseguenze dirette sulla salute pubblica e sull economia, rappresenta una sfida crescente per le aziende e i governi. Mentre le indagini procedono, l industria deve valutare come rafforzare le barriere protettive contro simili minacce digitali, garantendo al contempo la continuità operativa e la sicurezza dei prodotti alimentari per i consumatori finali in Svezia e potenzialmente oltre confine.